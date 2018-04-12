HABER

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıyor mu?

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 07:15 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılıyor mu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ğu suç duyurusu üzerine fezleke hazırladı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası, 17/25 Aralık sürecinde FETÖ'nün uydurma delilleri ve Erdoğan ile FETÖ'yü bağlantılı gösterme sözlerine yer verilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu: "(Kılıçdaroğlu'nun) Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği, sözlerinin tahkir edici olup küçültücü değer yargıları içeren ibareler ihtiva ettiği ve küçük düşürücü nitelikte kullanıldığı, kullanılan sözlerin eleştiride bulunmak ve düşünce açıklaması sınırlarını dolayısıyla hukuka uygunluk sınırlarını aştığı, bu eleştirilerin aşağılama ve küçük düşürücü nitelikte olduğu dolasıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı anlaşılmıştır."

Fikir açıklamanın 'sövme'den ayrılması gerektiği belirtilen fezlekede "Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli" denildi. TCK'nın 299'uncu maddesiyle Cumhurbaşkanlığı'nın fonksiyonları değil, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve varlığının korunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir" ifadesi kullanıldı.

CHP’yi karıştıran anket tartışmasıCHP’yi karıştıran anket tartışması
Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan fezleke dokunulmazlık

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 18 yorum
Atın bunuda içeriye dışarıda size karşı duran kimse kalmasın. zaten Bahçeliyi sarayın arka bağçesine zincirlediniz oradan havlıyor. buda giderse hapise tam olur
Atatürk'e hakaret edenler hakkında da fezleke hazırla o zaman.
bu ülkede adalet olsa cumhurbaşkanı her gün millete küfür edemezdi. Muhalefetin ne teröristliği kaldı, ne de namusu
Bunarböyledir. Hakaret eder eder. sonra niye hakaret ediyorsun diye soranada hakaret davası açar.
siyasiler kime nasıl hitap edeceğini şaşırdı.rte ak parti genel başkanımı,c.başkanımı.bence bir makamı seçmeli.ona göre siyaset yapmalı.
Man adası belgelerinin sahte olduğunu hala iddia edebilecek bir babayiğit var mı ?
Açın tabiki heryerde fetoyla bunu görüntüleri resimleri ağlamaları dön gel diye aşkı heryerde görüntülü Allahınızdanda korkmuyorsunuz hırsızlık diz boyu diploma yok mahalle kabadayısı gibi cahillikler padişahın ettafı yalakacılar işsizlik had safhada saray padişahının umrunda değil ülke çaresiz Cumhuriyet yıkılmış sadece bir sahsın emri adalet tabanda etrafındaki tüm seçilmişlerin sefası yerinde yobazlık had safada heryer perişan bir halde tabiki kendinizi yargılamayın Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın hepiniz bu ülkede birer suçlusunuz sizin fetoyla aranızda hiç bir fark yok yokki
Dünyanın en harika özgürlüğü rte ye verilmiş .Herkese hakaret etme hakkı var ama ona en küçük bir hakaret iması bile yapamazsınız çünkü o cb siz cumhur bakmayın siz söz cumhurun diyenlere
önce tayyıpefendının kaldırın o herkese hakaret edemez
Bu ülkede hukuk mu var, adalet mi var. ? her şey olur. her şeyin bir bedeli var..demokrasi ve özgürlüğe ulaşmanında !
akepeliler hariç dokunulmazlıklar zaten kalktı çok geriden geliyorsunuz mynet kaplumbağa bile sizden daha hızlı
Uzun zamandır sürekli bakıyorum her yerde Troller ve Ta En Baştaki İsimlere kadar herkes Cumhuriyet Halk Partisinin başına vurgulayarak KeMAL derken hakaret içermiyor. Tüm CHP liler için PKK ve Fetöcü damgası vuruluyor hakaret içermiyor. Mehmetçiğe Kelle deniliyor hakaret içermiyor, Kürt kardeşlerimin neredeyse tamamına terörist deniliyor hakaret içermiyor, Selahattin Demirtaş bir partinin başkanıyken içeri atılıyor hakaret içermiyor. Bu ülkede hakaretten içeri alınması gereken aslında herkes var. Ama KANUN yok. KANUN kavramı adaletli olsa herkes yerini de bilir haddini de. Eyvallah anlayana
klasik artık kimse korkmuyor zaten kormakda yersiz ölede bölede susarsan sonun hapis en azından hakları savun
Kendin ettin kendin bulucaksın Kılıçdaroğlu.Bizim hiç bir şeyden korkumuz yok deyip,dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dersen,aha böyle bütün chp'yi içeri alırlar.Bak bir tane Akp'li içeri giriyor mu?Biraz akıllı olup ileriyi göreceksin.Ama nerdee sizde o akıl.
Ama şu dünyaya sadece menfaat için yani kendim rahat edeyim gerisi önemli dediğin gün bu ülkenin yine vatandaşları ikiye ayrılır. Yani gemi battıığın da ya fare olursun ya kaptan tercih sana kalır. Ya aslan olursun Ya Çakal. O yüzden evi olmak işi olmak arabası olmak serveti olmak veya parası olmak iyi birşey olsaydı herkese ayrılan 2 metre kefenbezi sonuç olmazdı. Her gelene ağam paşam beyim dendiği sürece arkalar sıvazlandığı sürece bu ülkede hiçbir zaman ne huzur olur ne güven ne de adalet. O yüzden rahmetli babam derdi bu ülkenin başına bir deli gene gelir. O yüzden sabır önemli SABIR
Kaldırın artık . cahil adam küfredip duruyor . kaldırın gitsin köyüne . Aslan gibi bir sosyal demokrat gelsin ...
Parti başkanı olarak söv insanlara Cumhur sıfatıyla korun! yok öyle yağma adam yeminini tutmuyor yeminini
Mahpuslarda yer kalmadı, yargılansa ne olcek.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ittifak görüşmesi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den ittifak görüşmesi

İYİ Parti'de ittifak muamması!

İYİ Parti'de ittifak muamması!

Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.