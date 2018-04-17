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Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Alper Keten'in ByLock kullandığı ortaya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 09:17 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul'dan sonra Alper Keten'in de örgütün haberleşme programı ByLock'tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurduğu iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Alper Keten'in ByLock kullandığı ortaya çıktı

Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Alper Keten'in aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Böylece Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul'dan sonra bir danışmanının daha örgütün haberleşme programı ByLock'tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurduğu tespit edilmiş oldu.

DANISMAN

YAKALAMA KARARI VAR

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Keten'in yasadışı yollardan yurtdışına kaçtığı ve muhtemelen Almanya'da olduğu düşünülüyor. CHP kaynakları da Keten'in uzun süredir ortalıkta gözükmediğini doğruluyor.

2016'da FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK kararıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verilen Keten, K.Maraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı olmuş, Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Platformu listesinden yönetime taşınmıştı.

'CHP'YE SIZMA SÖZÜ VERDİ'

FETÖ itirafçısı Metin Kılıç, darbe girişiminin 1.5 ay önce örgüt imamlarından Eyüp Ruşen Heybet'in kendisini Hacettepe kampusunde Keten ile buluşturduğunu ve Keten'in örgütten partiye sızmalar konusunda yardım sözü verdiğini anlattı. Kılıç, Heybet'in buluşma öncesi kendisine Keten için "Seni biriyle tanıştıracağım. Ancak bu konuyu eşin bile bilmeyecek" dediğini de söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyesi Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı çıkmış, hakkında açılan davada örgüt üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yine Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Murat Aksoy, örgütün medya yapılanması davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Aksoy, Eylül 2015'te Halk TV'de çıktığı programda açık açık darbe çığırtkanlığı yapmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Danışman Fatih Gürsul Alper Keten ByLock

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