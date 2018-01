Kılıçdaroğlu: OHAL'i yeniden uzatıyorlar FETÖ ile değil muhalefetle mücadele ediyorlar 

Kılıçdaroğlu, "Bütçede açık var. Bütün vergiler toplanıyor yine de açık var. Borçlanmadaki artış yüzde yüz 24. Bu kadar vergi alıyorsunuz, teneffüs ettiğiniz hava hariç her şeyde vergi var. Peki bu borç ne? Vergi, faiz öde köprüye para öde. Vergi verdin köprü, yol yapılsın. Türkiye Cumhuriyeti devletinde bu hükümet, nerede bir gariban görüyorsa onu soymaya çalışıyor. Çıkıp doğru değil desinler" dedi.

"FRANSA'DAN ŞİMDİ ET GETİRİYOR. TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK YOK"

Kılıçdaroğlu, "Eskiden AK Parti'nin tarım bakanına Fransa'da şövalye nişanı verilmişti Fransız tarımına verdiği katkı nedeniyle. Büyük bir ihtimalle Erdoğan'a da vermişlerdir. Fransa'dan şimdi et getiriyor. Türkiye'de hayvancılık yok. Sırbistan'dan et getirdiklerinde 'besmelesiz et demiştim. Bir de Sırbistan kasabından alıyorsunuz' demiştim. 'Bunu Sırbistan'ın Müslüman kesiminden alıyoruz' dediler. Merak ediyorum; Fransa'nın hangi kesiminden alıyorsunuz bu eti?" açıklamasında bulundu.

"BİR MİLİM GERİ ADIM ATARSAM NAMERDİM"

Kılıçdaroğlu, "Bunları dile getirdiğimde mahkemeye vereceğiz diyorlar. Bir milim geri adım atarsam namerdim. Kendisine sordum bu para için şirket sattım. Kimin şirketi? hangi şirket? tık yok. Bu soruya cevap yok. Suriyelilere 30 milyar dolar para harcadık diyordu hepsi sokakta dileniyor. BM Genel Kurulu'nda dedin 30 milyar dolar. Nereye gitti bu para? Vatandaşı soyuyorsun vergi ayağına. Ortada yok. Ülke adaletle yönetilir" dedi.