CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var, destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, daha önce ülke ve millet menfaatine öneriler dile getirdiğini söyledi.

Bu önerilerin çoğunun kulak ardı edildiğini belirten Yılmaz, "İktidar işine geldiği zaman, istediği şekilde sizin önerilerinize uyuyor ya da uymuyor ama çoğu zaman da kulak ardı ediyor." diye konuştu.

Yılmaz, 16 Nisan referandumunda demokrasinin kurumsal olarak belinin kırılmasına şahit olduklarını, hukukun üstünlüğünün bitirildiğini, basının susturulduğunu, muhalif kesimin baskı altına alındığını iddia etti.

Son olarak "baskın seçimin" gündeme getirildiğini ifade eden Yılmaz, "Halka, halkın iradesine baskın yapılıyor, halkın sağlıklı bir tercih yapıp kendi iradesini sandıktan çıkartabilmesinin önüne engel konuluyor. Buna da demokrasi deniliyor." değerlendirmesini yaptı.