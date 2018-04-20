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- "Kılıçdaroğlu olmaması halinde Cumhurbaşkanlığına adayım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: - "Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var, destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım" - "Sayın Erdoğan her şeyi yaptı, yetmiyor. Hala seçilebileceğine inanmıyor. CHP'nin adayını da kanaat önderleri ile belirlemeye çalışıyor. Ne tuzak varsa, kendisini o tuzakların içerisine düşürmemiz lazım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var, destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, daha önce ülke ve millet menfaatine öneriler dile getirdiğini söyledi.

Bu önerilerin çoğunun kulak ardı edildiğini belirten Yılmaz, "İktidar işine geldiği zaman, istediği şekilde sizin önerilerinize uyuyor ya da uymuyor ama çoğu zaman da kulak ardı ediyor." diye konuştu.

Yılmaz, 16 Nisan referandumunda demokrasinin kurumsal olarak belinin kırılmasına şahit olduklarını, hukukun üstünlüğünün bitirildiğini, basının susturulduğunu, muhalif kesimin baskı altına alındığını iddia etti.

Son olarak "baskın seçimin" gündeme getirildiğini ifade eden Yılmaz, "Halka, halkın iradesine baskın yapılıyor, halkın sağlıklı bir tercih yapıp kendi iradesini sandıktan çıkartabilmesinin önüne engel konuluyor. Buna da demokrasi deniliyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk Yılmaz, seçime çok az zaman kaldığına dikkati çekerek, "Muhalefetin uygulayacağı strateji çok önemli. Ben de bu stratejide yer almak istiyorum. Çünkü geçmişinde önemli badireler atlatmış, Ardahan'ın küçük köyünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak, ailemin dualarla okula gönderdiği bir kişiyim. ODTÜ uluslararası ilişkileri kazanmam çok önemli bir şeydi kendi yöremde." dedi.

- "Türkiye komplo ile karşı karşıya"

Dışişleri Bakanlığında birçok görevlerde bulunduğunu anımsatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye zor bir durumda, komplo ile karşı karşıya. Çıkış lazım. Ayaklarımıza vurulan prangaları söküp atmamız gerekiyor. Güçlü bir irade lazım. Medya ve bazı kanaat önderleri, CHP'nin adayını da kendileri belirlemek istiyorlar. Yani Sayın Erdoğan her şeyi yaptı, yetmiyor. Hala seçilebileceğine inanmıyor, CHP'nin adayını da sözüm ona kanaat önderleri ile belirlemeye çalışıyor. Ne tuzak varsa, kendisini o tuzakların içerisine düşürmemiz lazım.

Sayın Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım. Genel başkanımızın aday olması durumunda kendisine sonsuz desteğim var, destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz, burası er meydanıdır. Bunu alabilecek insanların çıkması gerekiyor. 47 yaşındayım, hayatımda hiçbir zaman başarısızlığım olmadı. Bunu başaracağıma sonsuz inanıyorum. Zerre kadar tereddüdüm yok, hiç kimseden korkum, endişem... Allah'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmedim."

CHP'li Yılmaz, 25 Haziran'da yeni bir yaza, hür ve özgür Türkiye'ye uyanmak istediğini söyledi.

- "Yatağa aç gittiğimiz dönemler oldu"

Partisinin bu görevi kendisine vermesi halinde 80 milyonu birleştireceklerini, sen-ben kavgasına son vereceklerini vurgulayan Yılmaz, "Sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi çekip götürmek istediği noktaya dur diyeceğiz. Türkiye'yi bu cendereden kurtarmamız gerekiyor. Mesele ülke, millet meselesidir." diye konuştu.

Öztürk Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüce Rabbim büyüktür. Bana fakirliği gösterdi, ezildik, ayakkabılarımızın olmadığı dönemler oldu, aç kaldığımız dönemler oldu ama hiçbir zaman onursuzluk, gurursuzluk yapmadık, kimsenin önüne eğilmedik. Şahsi bir şey için kimseden bir talebimiz olmadı. Öz güvenle dimdik, buralara geldik, cebimizde harçlığımızın olmadığı dönemler oldu. Yatağa aç gittiğimiz dönemler oldu. Ama asla umudu kaybetmedik. Umudun ışığı hiçbir zaman sönmeyecek."

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