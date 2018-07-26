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Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

CHP'de kurultay tartışamaları devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmasını isteyen Önder Sav ile ekibi için, "Yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmeyenler benden değişim istiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü seçimli kurultay isteyenlere cevap verdi.

Kurultay tartışmalarını için "Varsa çoğunluk toplarız kurultayı" diyen Kılıçdaroğlu, Önder Sav ve parti içinde değişim isteyen delegeler için önemli bir açıklamada bulundu.

"HAYRETE DÜŞÜYORUM"

Kılıçdaroğlu, “Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun’ diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası... Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum…” dedi.

"YILLARDIR PARTİDE BULUNDUĞU MAKAMI TERK ETMİYOR"

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, yıllardır partide bulunduğu makamı terk etmemek için mücadele eden birinin bugün nasıl değişimden söz edebildiğini sorguladı.

ÖNDER SAV KİMDİR?

Çerkes asıllı bir siyasetçi olan Önder Sav, 14 Kasım 1937 tarihinde Balıkesir'in Manyas ilçesinin Işıklar köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest avukat olarak çalıştı. Bunun yanında Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı da yaptı. Daha sonra siyasete atılarak 15, 16, 20 ile 22. Dönemler'de milletvekili seçildi. Ayrıca 37. Hükümet döneminde de çalışma bakanı olarak görevlerde bulundu. 2000-2010 yılları arasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliği vazifesini yürüttü. 18 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen CHP kurultayında da parti meclisi dışında kaldı.

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