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Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alarak kampüse kadar bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı.

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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