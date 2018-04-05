Kılıçdaroğlu, otostop yapan öğrencileri okula bırakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) otostop yapan öğrencileri, makam otosuyla fakültelerine bıraktığı bildirildi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşılan fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun bugün parti genel merkezine geçerken otostop yapan ODTÜ'lü öğrencileri makam aracına aldığı yer aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrencileri, CHP Genel Merkezi'nin güzergahında bulunan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki fakültelerine makam aracıyla bıraktığı belirtilirken, başka öğrenciler de fotoğrafa ilginç ve gülümseten yorumlarda bulundu.
Aynı üniversitede öğrenim gören bir öğrenci, "Millet otostop yapar Kemal Kılıçdaroğlu alır, biz otostop yapınca halk ekmek arabası durur." değerlendirmesini yaptı.
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Beyaz Saray: Suriye'de DAEŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum