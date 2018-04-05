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Kılıçdaroğlu, otostop yapan öğrencileri okula bırakmış

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 00:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün parti genel merkezine giderken otostop yapan ODTÜ'lü öğrencileri üniversiteye bıraktığı fotoğraf Twitter'dan paylaşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) otostop yapan öğrencileri, makam otosuyla fakültelerine bıraktığı bildirildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşılan fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun bugün parti genel merkezine geçerken otostop yapan ODTÜ'lü öğrencileri makam aracına aldığı yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrencileri, CHP Genel Merkezi'nin güzergahında bulunan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki fakültelerine makam aracıyla bıraktığı belirtilirken, başka öğrenciler de fotoğrafa ilginç ve gülümseten yorumlarda bulundu.

Aynı üniversitede öğrenim gören bir öğrenci, "Millet otostop yapar Kemal Kılıçdaroğlu alır, biz otostop yapınca halk ekmek arabası durur." değerlendirmesini yaptı.

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