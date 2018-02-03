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Kılıçdaroğlu oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 22:46 | Son Güncelleme

CHP’nin 36.

CHP’nin 36. Olağan Kurultayında genel başkan seçimi için delegeler oy kullanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.
CHP’nin “Adalet ve Cesaret” Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce genel başkanlık için yarışıyor. Kılıçdaroğlu bin 130 delegenin oyuyla aday oldu. Delegelerin genel başkan seçimi için oy kullanımı ise başladı. Oy verme işlemi 20.35’te başladı. Oy kullanımı 23.00’da sona erecek. Öte yandan oy kullanımına başlanmadan önce delegelere kabinlere cep telefonuyla girmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise oyunu kullanmak için saat 22.20’de salona geldi. Kılıçdaroğlu ‘Halkın Umudu Kılıçdaroğlu’ ve ‘Gençlik Seninle Durma İlerle’ sloganlarıyla karşılandı. 1 numaralı sandıkta oyunu kullanan Kılıçdaroğlu, salondan ayrıldı.
CHP genel başkan adayı Muharrem İnce ise 4 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından delegelerle selamlaşarak salondan ayrıldı.

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