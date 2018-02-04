Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı.
Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayına katılarak oyunu kullandı. Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için oyunu kullandı.
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