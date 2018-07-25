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Kılıçdaroğlu: Parlamentonun daha güçlü olması açısından düşüncelerimizi aktardık (Aktüel)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 13:07 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında kabul etti.

Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında kabul etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı: "Sayın başkanı bu kez grup başkanvekili arkadaşlarımla beraber ziyaret ettik. Seçilmesinden dolayı iyi dileklerimizi aktarma fırsatı bulduk. Parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi açısından hem bürokratik açıdan hem parlamentoda örneğin torba yasalar gibi yasaların görülmemesi açısından düşüncelerimizi aktardık. Doğal olarak bir eski milletvekili bir de hala milletvekili olan iki arkadaşımız var. Enis Berberoğlu ve Eren Erdem. Bunlarla ilgili düşüncelerimizi de ifade ettik. Bir haksızlık olduğunu, yargının haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklamaları ve Enis Berberoğlu parlamentoya gelip görev yapması gerekirken Sayın Berberoğlu'nun hala içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun iradesini ve sözlerini bir anlamda dinlemediğini ve devre dışı bıraktığı gerçeğini de bir şekilde sayın başkana aktardırk. Umuyoruz önümüzdeki süreç içinde taşlar yerine oturur ve yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur."

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