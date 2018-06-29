YILDIZ AKTAŞ - AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un disiplin kurulan sevk edilmesine ilişkin, "Kendi partisinde en ufak bir aykırı sese tahammülü olmayan ve kendisini eleştiren milletvekillerine kapının önünü gösteren Kılıçdaroğlu bundan sonra kimseye demokrasi hikayeleri anlatamaz. Kılıçdaroğlu parti içi diktatördür." dedi.

Muş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturma eylemi yapmayı düşünen CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini anımsatarak, "O zaman Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüme eylemi yapan Kılıçdaroğlu'nu da partiden ihraç etmeleri gerekmiyor mu?

Hani siz çok demokrattınız. Hani şu 'duran adam', 'oturan adam' eylemleri çok demokratikti. Bu eylemler Kılıçdaroğlu'na karşı yapılınca mı anti demokratik oldu?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diktatör" dediğini anımsatan Muş, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde diktanın alasını kurmuş durumda.

Millete tepeden bakıp 'Halk seçmeyi bilmiyor.' diyen bir kısım CHP'li yönetici ise Kılıçdaroğlu diktasına karşı kuzu gibi sessiz.

Zaten Kılıçdaroğlu muhaliflere; 'Sizi kapının önüne koyarım.' demişti. İşte Kılıçdaroğlu usulünce Muharrem İnce'ye de kapının önünü gösterdi.

Kendi partisinde en ufak bir aykırı sese tahammülü olmayan ve kendisini eleştiren milletvekillerine kapının önünü gösteren Kılıçdaroğlu bundan sonra kimseye demokrasi hikayeleri anlatamaz.

Kılıçdaroğlu parti içi diktatördür. Kılıçdaroğlu'nun diktasının sadece CHP içinde geçerli olmasının nedeni de bu aziz milletin CHP’yi iktidara getirmemesidir. Zira bu milletin feraseti CHP delegelerinden daha fazladır.

Bu seçim sonuçlarıyla millet, hem Kılıçdaroğlu'na hem de yüzde 23 puan fark yiyen Muharrem İnce'ye dersini vermiştir."

