Kılıçdaroğlu: Pazar günü demokratik bir yarış yapacağız

Ümit KOZAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleşecek olan 36. Olağan Kurultay öncesi Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Yüzde 10 imzayı bulanlar tabi doğal olarak genel başkanlığa aday olacaktır. Demokratik bir yarış yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleşecek olan 36'ncı Olağan Kurultay öncesi DHA Ankara Bölge Temsilcisi Ümit Kozan'a özel açıklamalarda bulundu. Hafta sonu güzel bir kurultayın olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Birden fazla genel başkan adayı var. Bu kurultayımızın daha şenlikli ve heyecanlı geçmesine vesile olur. Parti Meclisine bugüne kadar olandan çok daha fazla talep var. Pek çok arkadaşımız Parti Meclisinde görev almak istiyor. Bu da güzel bir olay. Çalışma heyecanını ve şevkini yurt satına yansıtması açısından partinin değerli bir talep” dedi.

Kurultayın adının 'adalet ve cesaret' olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adalet konusu bugün Türkiye'nin gündeminde ve gündemini koruyor. Toplumun her kesiminden adaletsizliklere yönelik eleştiriler, tepkiler geliyor. İnsanlar kendilerini yakıyorlar. Bazen çıplak soyunup hak, hukuk, adalet arıyorlar. Dolayısıyla adaleti gündemde tutmaya devam ediyoruz. Adaletsizliğin olduğu bir yerde eğer adaletsizlik yoğunlaşırsa umutsuzluk ortaya çıkar. Biz bunu kaldırmak istiyoruz. Zaten adalet yürüyüşünün amacı da oydu. O nedenle adaleti ve cesareti bir arada ele aldık. Toplumun üzerinde ki o umutsuzluk atmosferini dağıtalım diye. Cesur ve cesaretle Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkalım, Türkiye bizim Türkiye'miz, bayrak bizim bayrağımız, vatan bizim vatanımız dolayısıyla bu vatanda bu ülkede hep birlikte kardeşçe huzur içerisinde yaşayalım. Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, fabrikalarında, tarlalarında düşüncelerimizi cesaretle söyleyelim. Çünkü adalet dediğiniz kavram çok önemli bir kavramdır. Adaleti ve cesareti bir arada tuttuğumuz zaman Türkiye'nin sırtını kimse yere getiremez. Türkiye ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal açıdan hep bölgenin hem de dünyanın önemli aktörlerinden birisi olur diye düşünüyorum."