Kılıçdaroğlu, PM üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay’ın ardından Parti Meclisi ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:
“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan Kurultayı’nda seçilen yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle huzurunuzdayız. Partimiz ilk kurultayı kabul ettiğimiz Sivas Kongresi’nden günümüze fikirlerin yolumuzu aydınlatıyor, demokrasi mücadelemize güç ve cesaret veriyor. Devrimlerin savunucusu olarak bizler, ülkemizde tam demokrasiye, eksiksiz bir adaleti ve tüm vatandaşlarımızı kuşatan huzuru hakim kılmakta kararlıyız. Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiğin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan Kurultayı’nda delegelerimizin özgür iradesi ile seçilmiş yeni yönetim kadroları olarak bizler hatıralar önünde saygı ile eğiliyoruz.”
Heyet, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyarete gelen vatandaşlar ile de fotoğraf çektirdi. Anıtkabir ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu ve yeni PM üyeleri, CHP Genel Merkezi’ne geçti.
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