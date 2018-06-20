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Kılıçdaroğlu salon toplantılarına ağırlık verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Mayıs'ta Ankara'daki aday tanıtımı ve seçim bildirgesi tanıtım toplantısının ardından başlattığı seçim kampanyasında 22 il ziyareti yaptı - Daha çok salon toplantılarını tercih eden Kılıçdaroğlu, kampanyanın son gününü ise Ankara 2. ve 3. bölgeye ayıracak

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Mayıs'ta Ankara'daki aday tanıtımı ve seçim bildirgesi tanıtım toplantısının ardından başlattığı seçim kampanyasında 22 ilde ziyaretler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, 4 Mayıs'ta düzenlenen törenle partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, 26 Mayıs'ta Ankara'daki aday tanıtımı ve seçim bildirgesi tanıtım toplantısının ardından da il ziyaretlerine başladı.

İlk il ziyaretini 27 Mayıs'ta Eskişehir'e gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, mitingler yerine daha çok salon toplantılarını tercih etti.

Kılıçdaroğlu, gittiği yerlerde muhtarlara, iş çevrelerine ve sivil toplumu kuruluşlarının temsilcilerine hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar Gaziantep, Çorum, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Denizli, Kocaeli, Muğla, Antalya, Adana, Malatya, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, İzmir gibi illere gitti. Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği bu illerde de düzenlenen salon toplantılarında partisinin seçim vaatlerine ilişkin bilgi verdi.

Ankara'da Minibüsçüler Odasını ziyaret eden ve farklı zamanlarda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İstanbul'a da ağırlık verdi.

Ramazan ayında İstanbul'da ve Ankara'da çeşitli iftar programlarında bulunan Kılıçdaroğlu, 10'a yakın medya organında ise seçim vaatlerini anlattı.

- Son gün Ankara

Seçim kampanyası kapsamında şimdiye kadar 22 il ziyareti yapan Kılıçdaroğlu, bugünü ise Ordu'ya ayırdı. Kılıçdaroğlu, burada yine sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapacak, fındık fabrikası, balıkçı barınağı ziyaretleri gerçekleştirecek.

Yarın İstanbul'da olması beklenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cuma günü de Tokat'a gidecek.

Kılıçdaroğlu, kampanyanın son gününü ise Ankara 2. ve 3. bölgeye ayıracak.

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