Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (4)

'SİYASETÇİYE DUYULAN GÜVEN YERLERDE SÜRÜNÜYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Eskişehir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada da konuşan Kılıçdaroğlu erken seçime neden gidildiği konusunda şunları söyledi:

"Seçim zamanında yapılabilirdi. Demek ki bir sorun var ortada. Ya toplumun, ya parlamentonun veya şu veya bu şekilde ekonomi dünyasının ya da siyaset dünyasının içine sindiremediği bir olay var. Bir sorunumuz var yani. Dediler ki biz erken seçim istiyoruz. Bütün bu koşullara rağmen erken seçim isteniyorsa o zaman hepimizin düşünmesi gereken bir şey var. Neden erken seçim isteniyor. Neden? Bir başka şey daha var., Hükümet olanlar şunu şunu yapacağız ama 24 Haziran'dan sonra. Hani muhalefet bunu diyebilir 24 Haziran'dan sonra şunları yapacağım. İyi de iktidar niye bunu söylüyor bunu anlayamadım. Kararname çıkarma yetkiniz var, parlamentoda çoğunluğunuz da var. Bunları 24'ünden sonra yapacağız. İyi de niye şimdi yapmıyorsunuz? Beni endişelendiren şu; siyaset kurumu toplumu kandırmaya başlarsa güven kaybeder. Ve Türkiye'nin geldiği nokta da biraz acı olacak ama maalesef bu. Siyaset kurumu toplumun gözünde büyük ölçüde güven kaybetmiş durumda. Siyasetçiye duyulan güven neredeyse yerlerde sürünüyor. Nedeni de şu: söylemle eylem arasında derin farklılık. Söylediği ile yaptığı arasında derin bir farklılık var. Dolayısıyla siyaset kurumuna olan güven büyük ölçüde sarsılıyor. "

'TÜRK LİRASI GÜNEŞ GÖRMÜŞ KAR GİBİ ERİYOR'

Kendilerinin özgürlüğü ve demokrasiyi savunduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun iş dünyası için de önemli olduğunu kaydetti. Türkiye'nin dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ekonomide geldiğimiz nokta iç açıcı değil. Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Değerini kaybediyor. Dünyada en çok değer kaybına uğrayın Türk Lirası. Ve 16 yıldan sonra geldiğimiz şu noktaya bakınız. Dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke Türkiye. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Bir yerde hatanız var. Bu hatayı hepimizin görmezi ve düzeltilmesi lazım."

'AZİZ SANCAR TÜRKİYE'DE ÇALIŞMALI'

Türkiye'nin bölgesinin lideri olmak zorun olduğunu da söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bölgesinin derken sadece Ortadoğu'yu kast etmiyorum. Kafkasların da Balkanların da lideri olmak zorundadır. Türkiye'nin bu potansiyeli vardır. Türkiye beyin göçünü tersine çevirmek zorundadır. Bizim insanımız geleceklerini batıda değil bu ülkede aramalıdırlar. Gençlerimiz geleceklerini başka ülkelerde değil bu ülkede yakalamalılar ve aramalılar. Aziz Sancar Amerika'da değil Türkiye'ye gelmeli üretmeli, Türkiye'de çalışmalı. Bilime sırtımıza dönemeyiz. Bilime sırtını dönen toplumlar hep geri kalmışlardır" ifadelerini kullandı.

BETON EKONOMİSİ

Türkiye'nin artık üetim ekonomisine yönelmesi gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomide geldik bir yere takıldık kaldık. 16 yıldır yürüttüğümüz tek ekonomi var, beton ekonomisi. Bol miktarda inşaat yaptık. İnşaat bitiyor adamlar işsiz. Artık üretim ekonomisi, üretmek zorundayız. Katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Biz bütün kadrolarımızla hazırız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hangi alanda en iyi yetişmiş insan varsa o insanlarla beraber çalışıyoruz. Takım tutar gibi siyasi parti tutmasın kimse. Herkes oturup düşünmeli, Türkiye'nin geleceğini düşünmeli, çocuklarımızın geleceğini düşünmeli" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

FOTOĞRAFLI



