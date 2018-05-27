Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (5)

İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anemon Otel'de şehit aileleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileriyle iftar yemeği yedi. Kılıçdaroğlu iftar öncesi yaptığı konuşmada huzur istediklerini söyleyerek, "ülkemizde fakirlik olmasın, fukaralık olmasın, işsizlik olmasın istiyoruz. Dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Zaman zaman gerginlikler yaşıyoruz. Zaman zaman kavgalar ediyoruz. Bunları aşmak zorundayız. Bunları aşmak hepimizin ortak görevidir" dedi.

MUHTARLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

Muhtarlar için bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Neden, biliyor musunuz? Sevgili muhtar arkadaşlarım bu topraklarda yapılan ilk seçim Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir muhtarlık seçimidir. Tarihi de 1833'dür. O nedenle muhtarlığı kurumsallaştırmamız lazım. Muhtarın bütçesinin olması lazım. Bu çerçevede bir kanun teklifi hazırladık. O kanun teklifini muhtar arkadaşlarımızla beraber hazırladık. İnşallah kısa süre içinde yasalaşır ve muhtarların da bağımsız bir kanunu olmuş olur" diye konuştu.

'ŞEHİT VE GAZİLER ARASINDA AYRIM OLMAZ'

Gaziler ve şehitler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Beni en çok üzen, derinden yaralayan bir olay var şehitler ve gaziler arasında ayrım. Şehit ve gaziler arasında ayrım olmaz. Gazi bizim gazimizdir, şehit de bizim şehidimizdir. Hangi görüşten kimlikten inançtan olursu olsun bütün şehitleri baş tacı yapmak zorundayız, bütün gazileri toplumun önüne çıkarmak zorundayız. Ayrımcılık olmaz. Ayrımcılık bir toplumu böler, kavganın, kinin tohumlarını eker. Eğer bir şehidimiz varsa o hepimizin ortak şehididir. O şehitler hayatlarını verdiler, canlarını verdiler niçin? Biz evimizde rahat uyuyalım diye, toprağımız bölünmesin diye, kavga etmeyelim diye, ülkemize düşman girmesin diye, ülkemizde nifak tohumları olmasın diye hayatlarını verdiler. Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık olmamalı."

'ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 200 LİRA OLMALI'

Aile sigortası istediklerini de belirten Kılıçdaroğlu, "Her ailenin sigortası olsun ve her ailenin bir geliri olsun. Yoksulların olduğu toplumda huzur olmaz. Bugün 1 milyon 644 emekli 1500 liranın altında para alıyor kimisi 700 lira kimisi 800 lira alıyor. en az emekli aylığının 1500 lira olması lazım. 700 lira ile bir hayat devam etmez. Asgari ücret 2 bin 200 lira net olmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün çeşitli şampiyonalarda dereceye giren engelli sporcularına birer altın verdi.