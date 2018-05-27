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Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (6)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

6 ÇOCUKLU AİLEYİ ZİYARET ETTİ CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Anemon Otel'deki iftar yemeğinin ardından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde oturan 6 çocuklu Sarıtaş ailesini ziyaret etti.

6 ÇOCUKLU AİLEYİ ZİYARET ETTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir Anemon Otel'deki iftar yemeğinin ardından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde oturan 6 çocuklu Sarıtaş ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir süre önce bekçilik yaptığı villanın satılması nedeniyle işsiz kaldığı belirtilen 52 yaşındaki Ramazan Sarıtaş ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Sarıtaş ailesinin ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de eşlik etti. Kılıçdaroğlu bir saat Sarıtaş ailesinin evinde kaldıktan sonra evin karşısında kahveye giderek burada vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Ankara'ya gitmek üzere Eskişehir'den ayrıldı.

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