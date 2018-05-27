Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (EK)

Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (5)

İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anemon Otel'de şehit aileleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileriyle iftar yemeği yedi. Kılıçdaroğlu iftar öncesi yaptığı konuşmada huzur istediklerini söyleyerek, "ülkemizde fakirlik olmasın, fukaralık olmasın, işsizlik olmasın istiyoruz. Dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Zaman zaman gerginlikler yaşıyoruz. Zaman zaman kavgalar ediyoruz. Bunları aşmak zorundayız. Bunları aşmak hepimizin ortak görevidir" dedi.

MUHTARLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

Muhtarlar için bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Neden, biliyor musunuz? Sevgili muhtar arkadaşlarım bu topraklarda yapılan ilk seçim Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir muhtarlık seçimidir. Tarihi de 1833'dür. O nedenle muhtarlığı kurumsallaştırmamız lazım. Muhtarın bütçesinin olması lazım. Bu çerçevede bir kanun teklifi hazırladık. O kanun teklifini muhtar arkadaşlarımızla beraber hazırladık. İnşallah kısa süre içinde yasalaşır ve muhtarların da bağımsız bir kanunu olmuş olur" diye konuştu.