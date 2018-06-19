Kılıçdaroğlu: Saray kölesi olan biri, yargıç koltuğunda oturamaz (3)

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT EVİNE ZİYARET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki toplantının ardından, İzmir'in Torbalı ilçesine gitti. Kılıçdaroğlu, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in (20), Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, şehidin babası Gürkan Dinç ve annesi Dilek Dinç'e başsağlığı dileyip, bir süre görüştü, acılarını paylaştı. Şehit evinde dua edilmesinin ardından dışarı çıkan Kılıçdaroğlu, bahçede bulunan vatandaşlarla da tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir'den ayrıldı.
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
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