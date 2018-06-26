HABER

Kılıçdaroğlu: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmiştir kazanan da demokrasidir (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 15:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız. Özetle duvarın bir kısmını yıktık aynı azimle geri kalanını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Resmi olmayan 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "OHAL vardı baskılar vardı bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Yılmadan görevlerini yaptılar. Sonuç şu; AK Partisi'ne iktidar partisine 7 puan kaybettirdiler. Sıradan bir başarı değil. Devletin bütün imkânlarına, baskı ve şantajlara rağmen. Teşekkür etmeyeceğim de kime edeceğim? Teşekkür ediyorum. Parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesine yol açtı. Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız. Özetle duvarın bir kısmını yıktık aynı azimle geri kalanını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir 7 puan kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir" diye konuştu.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
Halaçoğlu: Partisinden bile az oy alan bir başkan partiye ivme kazandıramazHalaçoğlu: Partisinden bile az oy alan bir başkan partiye ivme kazandıramaz
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli olduSon dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu

Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! MHP'den flaş OHAL açıklaması

Son dakika! MHP'den flaş OHAL açıklaması

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.