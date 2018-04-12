CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset biraz gerginliklerden arınmalı, nezaket öne çıkmalı" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Lütfü Türkan karşıladı. Daha sonra Akşener’in makamına çıkan Kılıçdaroğlu, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, uzun zamandır Türkiye’de siyasi nezaket konusunun konuşulduğunu ve böyle bir nezaketi, zarafeti kendilerini ziyaret ederek ve kurultay için tebriklerini ileterek gösterdiği için Kılıçdaroğlu’na ve arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. Akşener, ayrıca basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin sorunlarını, ekonomisini ve seçim güvenliğini de konuştuklarını ifade etti.

Akşener’in açıklamalarından sonra konuşan Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Genel Başkanı, ben ve arkadaşlarım ziyaret ettik. Başarılı bir kurultay süreci geçirdiler. Sayın Genel Başkan tekrar seçildi. Kendilerini ve arkadaşlarını yürekten kutluyoruz. Siyasette nezaketin hep önemli olduğunu Sayın Genel Başkan da az önce ifade etti. Doğrudur. Siyaset biraz gerginliklerden arınmalı, nezaket biraz öne çıkmalı, elbette farklı düşüncelerimiz olabilir. Farklı görüşlerimiz olabilir ama farklı düşünceleri ve görüşleri Türkiye’nin selameti için dillendiriyoruz. Sonuçta halkın hakemliğine başvuruyoruz. Var olan gergin ortamının biraz ötelenmesi gerekiyor. Hatta bu gerginlik ortamının olmaması gerekiyor. Sayın Genel Başkanla ve arkadaşlarıyla konuşurken doğal olarak ülkenin sorunları da gündeme geliyor. Onları da oturduk, konuştuk. Seçim güvenliği konusundaki duyarlılığımızı karşılıklı olarak bir birimize aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımızın emin olmasını istiyorum. Sayın Genel Başkan da içeride ifade etti. Herkes sandığa gitsin. Büyük bir özgüvenle oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız. Biz demokrasiyi bu ülkeye getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Akşener, torunlarımızla konuştuk şeklindeki ifadesine karşılık Kılıçdaroğlu, "Bu arada Sayın Genel Başkan torunum için güzel bir imzalı kitap verdi. Onu da sevgili Duru’ya vereceğim" diye konuştu.