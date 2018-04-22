AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin "İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu, siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, 2010 yılında bir kaset operasyonuyla başlayan ve bugüne kadar özellikle CHP içinde devam eden FETÖ siyaset mühendisliği faaliyetlerine bugün yeni bir halkanın daha eklendiğini belirtti.

"Kılıçdaroğlu ve CHP'si kendini inkar etme pahasına 15 milletvekilini 'İP'e göndermiştir." değerlendirmesinde bulunan Ünal, ittifakların yasal olarak önü açılmışken bunun gizli kapaklı görüşmeler, kulisler ve siyasi bir hülleyle yapıldığını kaydetti.

- "Güneş Motel" hatırlatması

Yaşanan hadisenin bugünün "Güneş Motel vakası" olduğunu değerlendiren Ünal, şöyle devam etti:

"İradesi rehin alınmış olan Kılıçdaroğlu, seçmeninin 1 Kasım genel seçimlerindeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye göndermiş, sözde demokrasi adına, demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır. Anlaşılan milletvekillerini, çağrılıp gönderilen bir aparat zannetmektedir. Kendi durumunu milletvekillerinin durumu ile karıştırmaktadır. İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır. 10 Ağustos 2014'te Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın karşısına çıkma cesaretini gösterememişti. Bugün de gösterememiş olacak ki içinde bulunduğu siyasetsizlikle ucuz bir mühendislik projesine aparat olmaya devam ediyor."