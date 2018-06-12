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Kılıçdaroğlu: Sorun Kandil'i almak değil sorun terörü çözmek (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 02:08 | Son Güncelleme

"FETÖ'NÜN İADESİ İLE İLGİLİ SOMUT BİLGİ GÖNDERİLDİ Mİ HÜKÜMETİN AÇIKLASIN" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün iadesi ile ilgili 'örgütlediği, talimat verdiği' yönünde somut bilgi gönderin ona göre mahkeme çıkacak' dendi.

"FETÖ'NÜN İADESİ İLE İLGİLİ SOMUT BİLGİ GÖNDERİLDİ Mİ HÜKÜMETİN AÇIKLASIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün iadesi ile ilgili 'örgütlediği, talimat verdiği' yönünde somut bilgi gönderin ona göre mahkeme çıkacak' dendi. Somut bilgi gönderilip gönderilmediğini hükümetin açıklaması lazım" dedi.

"ORADA NELER KONUŞULDUĞUNU MİT, TBMM'YE GÖNDERMİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Kemal Batmaz, Adil Öksüz, beş kişi darbeden önce adres belli MİT tarafından tespit edilmiş. Bu adreste şu gün toplanıldı diye. Ama orada neler konuşulduğunu MİT, TBMM'ye göndermiyor. Toplanma nedenleri darbe kararını veriyorlar. MİT 'ben dinlemedim' diyebilir mi? O zaman orada toplanıldığını niye tespit ediyorsun? Neler konuşulduğunun gün yüzüne çıkması lazım. Neler konuşulduğunu biz değil onlar biliyordu. 'dinlemedim derse' aklımızla alay ediyordur. İçeride önemli şeyler konuşuldu. 15 Temmuz'u aydınlatacak şeyler büyük bir ihtimalle konuşuldu. Açıklansın. Dinlemediyse görevini ihmal suçudur" diye konuştu.

"AMERİKA'NIN ISRARLA SOMUT BİLGİ İSTEDİĞİ İFADE EDİLDİ"

CHP heyetinin FETÖ iadesi ile ilgili dosyaları incelemesine ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bana gelen 3 sayfa rapor. Bazı usul eksiklikleri var ama öyle hayati eksiklikler değil. Amerika'nın bize bu dosyalara göre iade etmesi gerekiyor. Amerika'nın ısrarla somut bilgi istediği ifade edildi" dedi.

"FİLİSTİN KONUSUNDA HÜKÜMET SADECE TOPLUMUN GAZINI ALMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu, "Filistin konusunda hükümet sadece toplumun gazını almıştır sonra uykuya yatmıştır" dedi.

"197 BİN LİRA İÇİN KAMPANYA AÇACAĞIM"

Man Adası tazminatına ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, "O davayı Yargıtay’da, AYM, AİHM'de de kazanırım delillerin tamamı doğru. Tek kuruş yanlış değil. '18 milyon dolara şirket sattık dedi' Erdoğan. Hangi şirket, kime sattın? Halk Bankası'na çağrı yapıyorum, savcılığa verdiğim dekontlar yanlışsa açıklama yapsın. 197 bin lira tazminatı bulacağım kampanya açacağım. İsterlerse vereceğim Yargıtay’ı beklerlerse zaten reddeder. Akıl var mantık var” dedi.

Hakime TORUN/ANKARA (DHA)

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