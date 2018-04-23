Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önümüzdeki seçimler bireysel seçimler değildir. Sorun bir partinin, iki partinin sorunu değildir. Sorun Türkiye sorunudur. Bu bağlamda Saadet Partisi’nin demokrasiye olan bağlılığı, demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar bizim açımızdan da, kendileri açısından da, Türkiye açısından da son derece değerli adımlardır" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Hepimiz heyecanlıyız ama heyecan güzel bir şey. İnşallah 25 Haziran’a gülen bir Türkiye ile uyanacağız hep beraber. İYİ Parti’ye verdiğimiz destek elbetteki biz demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir. Biz yüzde 10 seçim barajına yıllardır karşı çıktığımızı ifade ettik. Biz demokrasinin bu ülkede olmasını, bütün kurum ve kurallarıyla bu ülkede olmasını savunduk ve hala savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimler bireysel seçimler değildir. Sorun bir partinin, iki partinin sorunu değildir. Sorun Türkiye sorunudur. Türkiye’de hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokratik standartların oldukça geliştiği bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Saadet Partisi’nin demokrasiye olan bağlılığı, demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar bizim açımızdan da, kendileri açısından da, Türkiye açısından da son derece değerli adımlardır” ifadelerini kullandı.

“Bu görüşmelerimiz hafta içi bir takım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak”

Seçime daha olumlu atmosferde girebilmek için bir takım temaslarının olduğunu kaydeden Karamollaoğlu ise, şöyle konuştu:

“Genel Başkan ve arkadaşlarıyla güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimiz hafta içi bir takım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak. Bu sıkışık dönemde biz baskın seçim dedik, bazıları bunu hem baskın diyorsunuz hem seçime hazırız diyorsunuz ne manaya geliyor diyor. İfade ettiği mana iki ayağımızı bir papuca soktular. Ceketinizi bile alıp evden çıkmaya kalktığınız zaman bunu 2-3 dakika içinde yapmak, bir de 15-20 dakikanın içinde rahat rahat çıkmak var. Bu fırsatı vermeden bir panik havasında iktidar seçime gitme kararı aldı. Kurumları da zorluyorlar."

"Yaptıkları jest aslında demokrasiye katkı sağlama babında önemli oldu"

Kılıçdaroğlu’nu ve arkadaşlarını tebrik ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Çünkü Türkiye belki bir kazaya uğrayacak. Bir potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest aslında demokrasiye katkı sağlama babında önemli oldu. Bunu herkeste yapamaz. Bundan dolayı kendilerini tebrik ettim. Çünkü neticede oy verecek olan vatandaş oy verme hakkını kullanacak, başka bir şey yapmayacak ki. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili bir takım konularda dirsek temasına, işbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki görüşlerimiz, çalışmalarımız inşallah bu hafta içinde belki neticelenir diye ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Basın mensuplarının “Ortak aday var mı? Abdullah Gül’ün adı geçiyor” soruları üzerine Karamollaoğlu, “Sizin o sorulara cevap inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar” yanıtını verdi.