Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen öğretmen atama istiyor, 'O işi Kılıçdaroğlu halleder, ona gideceksin.' diyor. Doğru diyor. Allah konuşturuyor. Bu çocuklar, gençler ne olacak? Her şeyi mantık süzgecinden geçirmek zorundayız. Dönem, kavga etme dönemi değil, dönem, düşünme ve bilinçli olarak sandığa gitme dönemi." dedi.
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Buradaki konuşmasına vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kavgaya değil, barışa, gerginliğe değil, bir arada yaşamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Suruç'ta yaşanan olayın herkesin canını acıttığını, hiçbir vatandaşın burnunun kanamasını istemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, olayın bütün çıplaklığıyla araştırılarak ortaya konulmasını istedi.
Önceliklerinin, herkesin karnının doyduğu bir Türkiye olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sosyal devletin yeniden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin, müteahhidin değil, alın teri dökmeyen rantiye sınıfının memnun olduğunu kaydederek, bu düzenin değişerek, üreten sınıfın öne çıktığı bir düzenin gelmesi gerektiğini söyledi.
Tarım sektörünün bütün ülkelerde stratejik bir sektör olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye'de samanın, nohudun, mercimeğin, fasülyenin ve canlı hayvanın dışarıdan getirildiğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu, iktidarın "Biz, faize karşıyız." dediğini hatırlatarak, "Hayır efendim, hiç de karşı değiller. Faizcilere, tefecilere çalışıyorlar. Son 16 yılda dışarıda bir grup faiz lobisine ödedikleri para 151 milyar 34 milyon dolar. 151 milyar dolar faizse, bunun ana parasını siz düşünün. Bir de içeride ödenen faiz var, 687 milyar 124 milyon lira." diye konuştu.
- "Niye Merkez Bankası faiz yükseltti"
Her söylediğine cevap veren iktidarın buna bir şey diyemediğini anlatan Kılıçdaroğlu, üreten bir Türkiye istediklerini, bunun için çiftçiye mazotu 3 liradan vereceklerini söyledi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, iktidarın Londra'da borç para için yalvarıp yakardığını savunarak, "İçeriye gelince de afradan tafradan geçilmiyor. 'Biz faize karşıyız.' Niye Merkez Bankası faizi yükseltti? Bir değil, iki sefer yükseltti. Hani sen faize, tefeciye karşıydın? Nasıl oldu da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni götürüp tefecilere teslim ettin?" dedi.
Bunun için Türkiye'nin sosyal devlet olamadığını, çiftçinin dünyanın en yüksek fiyatıyla mazot aldığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Atama bekleyen öğretmen atama istiyor, 'O işi Kılıçdaroğlu halleder, ona gideceksin.' diyor. Doğru diyor. Allah konuşturuyor. İşsizliğin ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Bir evde, bir işsiz varsa bilin ki o evde huzur yoktur. İşi olacak. Askere gitmiş gelmiş, üniversiteyi bitirmiş, işsiz. Ne olacak? Bu çocuklar, gençler ne olacak? Bunlara iş bulmadığınız zaman ne olacak, memlekette huzur mu olacak? Her şeyi mantık süzgecinden geçirmek zorundayız. Dönem, kavga etme dönemi değil, dönem, düşünme ve bilinçli olarak sandığa gitme dönemi. Tercihimizi bu çerçevede kullanacağız. Spor takımı tutar gibi bir partiyi tutmanın hiçbir mantığı yoktur. Bir parti, bu ülkeye hizmet ediyorsa başımın üstüne, tefeciye hizmet ediyorsa, kardeşim güle güle dememiz lazım. Bunu yapmadığımız takdirde kaybeden Türkiye olur."
- "Benim kaybedeceğim hiçbir şey yok"
"Benim şahsen kaybedeceğim hiçbir şey yok. Çok şükür aylığımı alıyorum, milletvekiliyim. Parayı da sizler ödüyorsunuz zaten. Vatandaş vergi ödüyor, bizler de alıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, "Ne yapıyor bu 600 milletvekili? Meclis'te ne yapacak Allah aşkına? El kaldırıp indirecekler." eleştirisinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, bütün makamların, yaptığı harcamaların hesaplarını vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir." dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "18 yaşını doldurmuş kimsesiz, yoksul çocukların tamamının sınavsız devlete alınacağını" söylediğini, bunun sosyal devletin bir gereği olduğunu vurguladı.
Eğitimde ciddi sorunların yaşandığını, 16 yılda 14 kez eğitim politikasının değiştiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, çocukları kobay olarak kullanan bu eğitim anlayışına son verilmesi gerektiğini kaydetti.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin imam hatipleri kapatmayacağını, Türkiye'de vatanına, bayrağına sahip çıkan, "Biz, hiçbir zaman bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacağız." diyen "genç imam hatipliler" diye yeni bir kuşağın yetiştiğini söyledi.
- "Emri veren komutan"
Devlette liyakatın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, tek adam rejimine karşı çıktıklarını, adaletin bir kişiye, bir siyasi partiye teslim edilemeyeceğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu, darbe girişimiyle ilgili yürütülen davalarda 33 ere 7 kez müebbet hapis verildiğini, askeri öğrencilerin müebbetle yargılandığını anımsatarak, "Emri veren komutan. Bunlar askerliğin de ne olduğunu bilmiyorlar. Metehan'dan bu yana bu kural bütün dünya ordularında vardır." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde, bir bildiriye imza attıkları için işlerinden çıkarılan üniversite hocalarının tamamını görevine iade edeceğini bildirdi.
- "Sizden tek isteğim var"
İktidarlarında, asgari ücretin 2 bin 200 lira, en düşük emekli aylığının bin 500 lira olacağını bildiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"1923, 2002 arasındaki 79 yılda bütün hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar. 713 milyar dolarla Sümerbank'lar, Etibank'lar yapıldı, uçak fabrikalarının temeli atıldı, Keban, Karakaya, büyük Atatürk Barajı yapıldı, Telekom kuruldu, büyük Marmara depremi oldu, Kıbrıs çıkarması oldu, Amerika ambargo uyguladı. Son 14 yılda harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. 2 trilyon 94 milyar dolar nereye harcandı? Eğer kendi vicdanımıza sorup sandığa gidersek, emin olun bu Cumhur İttifakı bir oy dahi alamaz."
Kılıçdaroğlu, üçüncü havalimanının, Osman Gazi Köprüsü'nün yap-işlet-devret modeliyle müteahhit tarafından yapıldığını hatırlatarak, kendisini dinleyenlere, "Benim sizden tek isteğim var, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve öyle gidin. Kul hakkı yiyenlere oy verirseniz harama ortak olursunuz." diye seslendi.
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