Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da önümüzde iki seçenek var. Ya demokrasiden yana oyumuzu kullanacağız ya da dikta yönetiminden yana gidip oyumuzu kullanacağız. Bunun başka seçeneği yoktur. Demokrasi istiyorsanız Millet İttifakı orada duruyor. 20 Temmuz darbesi sonrası oluşan süreci düşünüyorsanız onun da yeri bellidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin Türkiye tarihi açısından çok önemli bir kent olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 1925 yılında mühimmat fabrikasının açılmasıyla kentin daha da önemli hale geldiğini anlattı.

Kentte savunma sanayinin temelleri atılırken, Kırıkkale'nin Ankara'dan önce sanayi kenti olarak belirlendiğini, aynı zamanda Kayseri'de uçak fabrikası yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Uçak fabrikasının temeli atıldıktan 9 yıl sonra Kayseri'de üretilen uçak Ankara'ya gönderilmiştir. 1940'lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden ülkedir. 1980'lere kadar Kırıkkale büyümeye devam etmiştir. 20 bin çalışanı var. Bu çalışanlarla Kırıkkale Anadolu'nun göz bebeğidir. Ne olduysa sonradan oldu. Bu 20 bin çalışan, bin 800 çalışana dönmüştür. Fabrikalar büyük ölçüde kapatıldı. Şu sitemi etmekten de geri duramıyorum, 'Kırıkkale'yi bu hale getiren partiye neden oy verdiniz? Ben bu soruyu sormak zorundayım." diye konuştu.