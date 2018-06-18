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Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (1) - "24 Haziran'da önümüzde iki seçenek var. Ya demokrasiden yana oyumuzu kullanacağız ya da dikta yönetiminden yana gidip oyumuzu kullanacağız. Bunun başka seçeneği yoktur. Demokrasi istiyorsanız Millet İttifakı orada duruyor. 20 Temmuz darbesi sonrası oluşan süreci düşünüyorsanız onun da yeri bellidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da önümüzde iki seçenek var. Ya demokrasiden yana oyumuzu kullanacağız ya da dikta yönetiminden yana gidip oyumuzu kullanacağız. Bunun başka seçeneği yoktur. Demokrasi istiyorsanız Millet İttifakı orada duruyor. 20 Temmuz darbesi sonrası oluşan süreci düşünüyorsanız onun da yeri bellidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin Türkiye tarihi açısından çok önemli bir kent olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 1925 yılında mühimmat fabrikasının açılmasıyla kentin daha da önemli hale geldiğini anlattı.

Kentte savunma sanayinin temelleri atılırken, Kırıkkale'nin Ankara'dan önce sanayi kenti olarak belirlendiğini, aynı zamanda Kayseri'de uçak fabrikası yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Uçak fabrikasının temeli atıldıktan 9 yıl sonra Kayseri'de üretilen uçak Ankara'ya gönderilmiştir. 1940'lı yıllarda Türkiye uçak ihraç eden ülkedir. 1980'lere kadar Kırıkkale büyümeye devam etmiştir. 20 bin çalışanı var. Bu çalışanlarla Kırıkkale Anadolu'nun göz bebeğidir. Ne olduysa sonradan oldu. Bu 20 bin çalışan, bin 800 çalışana dönmüştür. Fabrikalar büyük ölçüde kapatıldı. Şu sitemi etmekten de geri duramıyorum, 'Kırıkkale'yi bu hale getiren partiye neden oy verdiniz? Ben bu soruyu sormak zorundayım." diye konuştu.

- "Demokrasi istiyorsanız Millet İttifakı orada duruyor"

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerin sıradan bir siyasi parti seçimi olmadığını, Türkiye için kader seçimi olduğunun altını çizerek, "24 Haziran'da önümüzde iki seçenek var. Ya demokrasiden yana oyumuzu kullanacağız ya da dikta yönetiminden yana gidip oyumuzu kullanacağız. Bunun başka seçeneği yoktur. Demokrasi istiyorsanız Millet İttifakı orada duruyor. 20 Temmuz darbesi sonrası oluşan süreci düşünüyorsanız onun da yeri bellidir. Tercih milletin tercihidir. Ama tercih bugüne kadar hep demokrasiden yana olduysa bundan sonra da demokrasiden yana olmalıdır. Demokrasiyi iyi işletemezsek hepimiz kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun içinin boşaltıldığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu'da işsizlik olduğunu, kentlerde fabrikalar kurulması gerektiğini söyledi.

Anadolu'nun ayağa kalkması için yeni bir hamle yapılması gerektiğine işaret ede4n CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiçbir siyasi parti liderinin cesaret edemediği işi ben yapacağım. Bütün sorularınıza cevap vereceğim. Çünkü ben haklıyım, doğruları söylüyorum, milleti seviyorum. Ben bu milletin yolunda hayatımı bile vermeye hazırım. Hiç kimse en ufak bir endişeye kapılmasın. Ben bu ülkede yaşıyorum. Hiç bir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyorum. Her kesin işi, aşı olsun istiyorum. Her evde huzur olsun istiyorum. Emekliler için geçen seçimlerde dedim ki 'şu emeklilerin huzurlu iki bayram geçirmeleri için, huzur içinde yaşamaları için, torunların cebine harçlık koyması için iki maaş ikramiye' diye. Kıyameti kopardılar. Nereden bulacaksın, nereden vereceksin. Ya kardeşim ben 27,5 yıl Maliye Bakanlığında çalıştım. Para nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, bu benim uzmanlık alanım. Ben mütevazi bir insanım, övünmeyi sevmem ama bir konuda çok iddialıyım. Vergi nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, eğer bunu Türkiye'de 10 kişi biliyorsa o 10 kişiden birisi de benim. Bunu rahat söylüyorum."

Kılıçdaroğlu, kendilerinin seçim bildirgesinde esnaf bakanlığının kurulmasının olduğunu hatırlatarak, "Emeklinin eline para geçmeyince esnafın da eline para geçmiyor. Esnaf da gidip alışveriş yapacak bir kişiyi bulamıyor. Dolayısıyla herkes kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Esnaf bakanlığı kuracağız ve esnafı kira stopajı vergisinden de kurtaracağız. Bunu da bütün esnaf kardeşlerimizin bilmesini isterim." dedi.

(Sürecek)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kırıkkale

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