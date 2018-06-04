Kılıçdaroğlu STK temsilcileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "687 milyar lirayı içeride, 151 milyar doları da dışarıda tefeciye kaptıracaksın, sonra kalkacaksın 'Efendim ben Türkiye'yi düzelteceğim'. Ne zaman? '24 Haziran'dan sonra'. Niye şimdi yapmıyorsun? Elini tutan mı var? Çıkar kararname, yap." dedi. Kılıçdaroğlu, Batıkent Meydan Alışveriş Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, adayları Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğunda, CHP'nin ise parlamentoda çoğunluk sağladığında yapacaklarını anlattı. Bu süreçte ilk yapacakları işin olağanüstü hali (OHAL) kaldırmak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, herkesin can ve mal güvenliğinin olacağını söyledi. Barış bildirisini imzaladıkları için üniversitelerinden atılan bütün hocaların üniversitelerine döneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, yargının bağımsız ve tarafsız olacağını vurguladı. Hukuk sistemini darbe hukukundan arındıracaklarını, yüzde 10 seçim barajını kaldıracaklarını, Millet İttifakı olarak sivil bir anayasayı hep birlikte yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayacaklarının savundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye eğitimde çağ atlatacaklarını belirterek, çocukların nitelikli okullarda okuyacağını, öğretmenlerin toplumun en saygın insanları olacağını, taşımalı eğitime son vereceklerini, 1 yıl içinde 180 bin atama bekleyen öğretmenin atamalarını gerçekleştireceklerini dile getirdi. Eğitimin tam gün olacağını, çocukların okullarında kahvaltı edip, öğle yemeklerini yiyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, eğitimi parasız yapacaklarını vurguladı. Kılıçdaroğlu, YÖK'ün kalkacağını, üniversitelerin özerk olacağını söyledi. - "Müslüman kanı akmayacak" İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda çoğunlukta olduğu bir Türkiye'de 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücretin 2200 lira olacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, yoksul ailelerde kadınların hesabına bin lira yatıracaklarını ifade etti. Çiftçilerin faiz borçlarını sileceklerini, en düşük emekli aylığının net 1500 lira olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, bütün köylere ziraat mühendisi, teknisyen ve veteriner atamaları yapacaklarını söyledi.