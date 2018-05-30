Kılıçdaroğlu, STK'lerle buluştu

"Dolar olduğu yerde duruyor, düşen Türk lirası. Dolar borcunuzu ödemek için artık daha fazla Türk lirası bulacaksınız. İş dünyası, anneler, emekliler, çiftçiler ve sanayici tedirgin. Herkesin kafasında soru işaretleri. İşçi intihar eder 'işsizim' diye, çiftçi kendini yakmaya çalışır 'geçinemiyorum' diye. Sanayici, işçi ve çiftçinin ortak özelliği vardır, üçü de üretmek ister. Güçlerini üretmekten alırlar. Rantiye sınıfında intihar eden veya kendini yakan kimseyi gördünüz mü? O zaman şu soruyu kendimize sormalıyız bu düzenden kim memnun. Düzenden memnun olan sadece rantiye sınıfı."

24 Haziran'da seçim yapılacağını hatırlatan ve kent halkına "ellerinizi vicdanınıza koyarak sandığa gidin" diye seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gelinen süreçte bir yerde tıkandığını savunarak, "freni patlamış bir kamyonda gidildiğini, nereye gidildiğinin belli olmadığını" bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Şehitkamil Kongre Merkezinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlenen buluşmada Gaziantep'in cumhuriyete ve Türkiye'ye çok ciddi katkılar sunduğunu, o yüzden Gazianteplilerin saygıyla anılmasını istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin faiz lobisine teslim edildiğini, son 16 yılda bir grup faiz lobisine ödenen rakamın 151 milyar 34 milyon dolar olduğunu iddia ederek, "Yani 81 milyonun ödediği verginin bir kısmı dolarla yapılan borç nedeniyle faiz lobisine gidiyor. Türkiye bu kadar borçlanırsa talimat almak zorunda kalır. Borç aldılar, şimdi talimat alıyorlar. Dediler ki 'faizi yükselt', yükselttiler mi yükselttiler 3 puan. Dünyanın en yüksek borçlanan ülkesi Türkiye." ifadesini kullandı.

Ülkeye karşı herkesin borcunun olduğuna iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tarımında da işlerin iyiye gitmediğini belirtti.

Türkiye tarımı üzerinde 16 yıldan bu yana egemen devletlerin dayatması olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye tarımdan çıksın, Türkiye'yi biz besleyeceğiz diyorlar. 'Nohut, mercimek, soya yetiştirmeyin, hayvan beslemeyin' diyorlar. 16 yıldır hangi çiftçi hayatından memnun? Antep'in fıstığını biliyorsunuz, İran'dan fıstık ithal edeceklermiş. Bir o eksiğimiz vardı. Hepimizin sorumluğu var. Bu ülkede yaşayan herkesin tek tek sorumluluğu var. Ülkeyi kolay inşa etmedik. Boşuna demiyoruz cumhuriyetin kurucu ayarlarına yeniden dönmemiz lazım. o dönemde tarım neydi hatırlayın. Çiftçi borç içinde. Onlara söz verdik, 25 Haziran'da parlamento çoğunluğumuz olacak ve ilk yapacağımız işlerden biri çiftçinin faiz borçlarını tamamen silmek. 'Nasıl sileceksiniz' diyorlar. Sen yandaşının hem vergisini, faizini hem de ana parasını siliyorsun. Ben sadece nefes alsın diyorum."