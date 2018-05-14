Kılıçdaroğlu: Suriyeliler evlerine dönecek (1)

Mustafa ERCAN- İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'dan sonra Suriyelilerin evlerine dönmesi için her türlü çalışmanın yapılacağını belirterek, "Biz onlara her türlü desteği sağlayıp, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız" dedi. Mersin'e partisinin il binasının açılışı için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. 24 Haziran seçimlerini kazanarak Türkiye'ye huzur getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Birlikte, hep birlikte her eve huzur getireceğiz. Bunu yaparsak vatanımıza, bayrağımıza karşı çocuklarımıza karşı görevimizi yerine getirmiş olacağız. Vallahi billahi sıkıldık. Artık yeter diyoruz, tamam diyoruz" dedi. Hükümetin 16 Nisan öncesi vadettiklerini yerine getiremediğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "16 Nisan öncesini düşünün, 'Evet derseniz euro düşecek, faizler düşecek, dolar düşecek' dediler. Ne oldu? Enflasyon, dolar, euro uçtu. Türk Lirası da düştü. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Artık tamam diyeceğiz. Millet İttifakı için tamam diyeceğiz. Daha güzel bir Türkiye diyeceğiz. Birlikte güleceğimiz, birlikte ağlayacağımız bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Ekonomi iyi değil. İşsizlik var. Narenciye üreticisi, limonu bir tarafa bırakırsak, diğerlerinin durumu iyi değil. Hollanda diyor ki Türkiye'yi ben doyuracağım. Polonya, Fransa hepsi ben doyuracağım diyor. En bereketli topraklar üzerindeyiz. En pahalı tohumu, mazotu çiftçiye veriyorsunuz. Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Bizim cumhurbaşkanı adayımız bir öğretmen. Binlerce çocuk yetiştirdi. Akademi dünyasında çok sayıda öğrencisi var. Bu arkadaşımız topluma dokunan, kişisel bir beklentisi olmayan bir arkadaşımız. Biz bunun için sizlerden tamam demenizi istiyoruz."

SURİYELİLER EVLERİNE DÖNECEK Suriyelilerin evlerine dönmesi için her türlü desteği vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Çok can yakıcı bir sorun daha var. Suriyelileri, Suriyeli kardeşlerimizi bu ülkeye getiren, sorun yaratan, gelecek açısından sorun yaratan bir adam var. Bu ülkeyi yöneten. Diyorlardı ki Emevi camisine gidip namaz kılacağız. Onu yapamadılar. 'Esad gidecek' diyorlardı gitmedi. 25 Haziran'da güzel bir güne uyanacağız. 25 Haziran'da tüm komşularımıza bir çağrı yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki ,'Yurtta barış, dünyada barış.' Tüm komşularımıza sadece barış diyeceğiz. Tüm dünyada barış diyeceğiz. Suriye'de barış diyeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini, parklarını yapacağız. Sonra da kardeşim ata topraklarınıza gidin diyeceğiz. Suriyelilerin perişan vaziyette yaşamalarını istemiyoruz. Öyle yerler var ki bizim vatandaşımız ikinci sınıf. Hastanede öyle. Suriyeli dükkan açar birinci sınıf, bizim vatandaşımız dükkan açar vergi öder, ikinci sınıf. Suriyeliler de insan ama kendi ülkene git. Anan, baban, vatanın, bayrağın orada. Biz onlara her türlü desteği sağlayıp, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız."