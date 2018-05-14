Kılıçdaroğlu: Suriyeliler evlerine dönecek (2)

KILIÇDAROĞLU TOPLANTIYA KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Mersin Hilton Otel'de düzenlenen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı yapılan toplantıda katılımcıları tek tek dinleyerek sorunlarını not alan Kılıçdaroğlu, görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çektiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, karayolu ile Adana'ya geçti.
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