Kılıçdaroğlu: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri lazım (2)

'BUGÜN TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOKTUR'

Kılıçdardoğlu, şehit ve gaziler arasındaki ayrımcılığa da son vereceklerini, adaleti sağlayacaklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz şehit ve gazilerimizi böldük, ayrıştırdık. Benim vicdanımı en derinden yaralayan konulardan biridir bu. Gaziler ve şehitler arasında ayrım olur mu? 16 yılın sonunda geldiğimiz nokta budur. Toplumun her kesimini ayırdılar, bir gazi ve şehitler kalmıştı, onları da ayırdılar. Herkese saygı göstermek, benim namus borcumdur. Olmayan adaleti sağlayacağız. Adalet, insanlık tarihi boyunca insanlığın mücadele ettiği bir alandır. Haksızlığa uğrayan bir insanın adaleti araması kadar doğal bir şey olamaz. Bugün Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bir kararnamenin başındadır; bütün mal varlıklarına el konulabilir ve her şey alınabilir. Bağımsız yargının olduğu yerde insanların can ve mal güvenliği vardır. Bugün öyle bir tablo yoktur artık. Adalet, soylu bir kavramdır. İranlı bir bilgi şöyle söyler; 'Dünyanın bütün nehirleri, adalete susamış bir insanın adaletsizliğini gidermeye yetmez.' Bu talep çok köklü bir taleptir. Yine bir bilge şöyle der; 'Adalet bir kutup yıldızıdır, bütün kainat onun etrafında döner.' Biz şimdi adaleti arıyoruz. Erleri düşünün, 15 Temmuz'dan sonra komutan talimat vermiş, erleri dışarı çıkarmış. Erler 33 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldılar. Komutanlar, dayısı olanlar, kayınpederi olanlar, parası olanlar hepsi dışarıda erler, garibanların hepsi içeride. Bu mudur adalet, bu mudur vicdan, bu mudur ahlak? Erkeklerin tamamın askerlik yapmıştır. Komutan emreder, siz komutanın emrini tartışamazsınız? Suçluysa talimatı veren komutanı atacaksın içeri, erin ne günahı var, askeri öğrencinin ne günahı var?"