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Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 09:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölenlerin yakınları ve hastanedeki yaralılara gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle bu akşam Tekirdağ'a geldi.

Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölenlerin yakınları ve hastanedeki yaralılara gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle bu akşam Tekirdağ'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine geldi. Karayolu ile ilçeye gelen Kılıçdaroğlu'nu CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, CHP'nin Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli il başkanları ile partililer karşıladı. Partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla da sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra partililerle birlikte basına kapalı yemekte bir araya geldi.

Geceyi çorlu'de geçirecek olan Kılıçdaroğlu, yarın sabah Tekirdağ'ın çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasının ardından Çorlu'da hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret edip, ölenlerin yakınlarına başsağlığında bulunacak. CHP Lideri, daha sonra kazazedelere ilk yardımı yapan ve özverili davranışlarıyla Türk milletinin övgüsünü kazanan Sarılar Mahallesi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu, ardından faciada 12 kişinin öldüğü trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçerek temaslarını burada sürdürücek.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında 8 Temmuz günü meydana gelen tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralanmıştı.

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