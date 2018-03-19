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Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 18:18 | Son Güncelleme

Platform Sözcüsü Okuyan: - "Seçime katılmayı mümkün olduğu kadar fazla sağlamamız lazım. Vatandaş şunu bilmeli, 'Benim oyum çok kıymetli, ben karar vereceğim Türkiye'nin geleceğine.' Bizim yapmaya çalıştığımız Türkiye'ye bu mesajı vermek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından, parti genel merkezinden ayrılırken Platform Sözcüsü eski bakan Yaşar Okuyan basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni Seçim Kanunu ve seçimlerde yaşanabilecek hilelerle ilgili yaptıkları hazırlıklar doğrultusunda partilere ziyaretlerde bulunduklarını belirten Okuyan, CHP'ye bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle seçim güvenliği konusunda önce sandığa sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Okuyan, vatandaşların sandığa gidişini kolaylaştırmak için çaba gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Okuyan, görüşmede Kılıçdaroğlu'nun da memnuniyetlerini dile getirerek, kendi çalışmaları hakkında bilgi verdiğini ve gelecek dönemde işbirliğini daha da artıracaklarının altını çizdi.

Demokrasiye ve sandıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Okuyan, TBMM'den geçen yeni seçim kanununun yeniden ele alınmasını istedi.

Yaşar Okuyan, seçim kanununda yapılan değişiklik sonrası vatandaşlara çok büyük görev düştüğünü hatırlatarak, "Hangi partiye oy verirsek verelim, mutlaka sandığa gideceğiz. Çünkü bir oy, bir oydur. İster iktidar partisine verin, ister 'A', ister 'B' partisine verin ama oy senin namusundur. Namusunu satma. Git, oyunu kullan. Çünkü bu seçimin bedeli çok ağır olabilir. Oyumuzu verelim, takdir neyse ona da razı olacağız." dedi.

- "AK Parti ve MHP'ye de gideceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun da seçimlerin sağlıklı olması noktasında çok duyarlı olduğunu dile getiren Okuyan, bunun için birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Okuyan, şunları kaydetti:

"Seçime katılma oranı yüzde 95'i bulduğu anda hangi iktidar hangi yasayı çıkarırsa çıkarsın, o tuzağın içerisinde boğulur. Seçime katılmayı mümkün olduğu kadar fazla sağlamamız lazım. Vatandaş şunu bilmeli; 'Benim oyum çok kıymetli, ben karar vereceğim Türkiye'nin geleceğine.' Bizim yapmaya çalıştığımız Türkiye'ye bu mesajı vermek. Kendi geleceğinin kararını sen vereceksin. Gayet basit, bir oy. O gün 'Tatile gittim, başım ağrıdı, tansiyonum yükseldi.' yok. Hangi partiye verirsen kabul ama bir oyunu ver."

Okuyan, AK Parti ve MHP ile sivil toplum kuruluşlarını da bu konuyla ilgili ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Platform Sözcüsü eski Bakan Yaşar Okuyan Temiz Seçim Platformu

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