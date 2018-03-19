CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından, parti genel merkezinden ayrılırken Platform Sözcüsü eski bakan Yaşar Okuyan basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni Seçim Kanunu ve seçimlerde yaşanabilecek hilelerle ilgili yaptıkları hazırlıklar doğrultusunda partilere ziyaretlerde bulunduklarını belirten Okuyan, CHP'ye bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle seçim güvenliği konusunda önce sandığa sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Okuyan, vatandaşların sandığa gidişini kolaylaştırmak için çaba gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Okuyan, görüşmede Kılıçdaroğlu'nun da memnuniyetlerini dile getirerek, kendi çalışmaları hakkında bilgi verdiğini ve gelecek dönemde işbirliğini daha da artıracaklarının altını çizdi.

Demokrasiye ve sandıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Okuyan, TBMM'den geçen yeni seçim kanununun yeniden ele alınmasını istedi.