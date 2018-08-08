Kılıçdaroğlu: TL'nin değer kaybını önlemek için Amerika'ya heyet üzerine heyet gönderiyorlar

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından döviz artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eskiden Merkez Bankası dolara müdahale ederdi, bugün dolar Merkez Bankasına müdahale ediyor. TL’nin değer kaybını önlemek için Amerika’ya heyet üzerine heyet gönderiyorlar… Sesleri bile çıkmıyor… Öyle ya, tepedeki zat ne diyordu? 'Borç alan emir alır…' Dik duramadılar, emir almaya gidiyorlar… Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor..." dedi.
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