KILIÇDAROĞLU, TREN FACİASINDA ÖLENLERİN UZUNKÖPRÜ'DEKİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (5)

UZUNKÖPRÜ'DEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın ardından faciaya neden olan trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölen 24 kişinin 12'sinin ailelerinin yaşadığı Uzunköprü'de, ilk ziyaretini ölen Melek Tuna'nın trenin kalkış noktası olan İstasyon yakınında oturan ailesine gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra diğer aileleri de ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

ERGENE NEHRİ'NİN KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu, Trakya'da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri kıyısına indi. Uzunköprü ilçesiyle aynı adı taşıyan tarihi taş köprü Uzunköprü'nün altına inen Kılıçdaroğlu, kirli akan suya baktı. Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri'nin bu bölgenin can damarı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kaynağı pırıl pırıl bir su, burada akan su simsiyah. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik Ergene'nin temizlenmesi için. Ama maalesef 16 yıldır anı siyah Ergene gerçeği ile karşı karşıyayız. Parlamento yeniden bir görev üstlenir, yeniden bir araştırma komisyonu ile yürütme organını biraz daha sıkıştırır ve bu suyun temizlenmesi için. Eğer bu su temizlenirse bölgeye hayat damarı güçlenerek akacaktır. Yani Ergene bölgede hayat damarı güçlenerek akacak, pirinç tarlaları ve diğer tarım alanları gerçekten de nefes alacak. Herkesin beklediği bu, Trakya'nın beklediği bu, bizim de beklediğimiz bu. Bu güzel ülkede bu nehrin temiz aklaması lazım. Marmara için de, bizim için de, doğa içinde, insanlar içinde. Bütün canlılar için bu nehrin temiz akması gerekiyor."

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/UZUNKÖPR (Edirne),(DHA)

