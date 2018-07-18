HABER

Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

UZUNKÖPRÜ'DEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın ardından faciaya neden olan trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçti.

Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (5)

UZUNKÖPRÜ'DEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'ın ardından faciaya neden olan trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölen 24 kişinin 12'sinin ailelerinin yaşadığı Uzunköprü'de, ilk ziyaretini ölen Melek Tuna'nın trenin kalkış noktası olan İstasyon yakınında oturan ailesine gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra diğer aileleri de ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
ERGENE NEHRİ'NİN KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Kılıçdaroğlu, Trakya'da kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri kıyısına indi. Uzunköprü ilçesiyle aynı adı taşıyan tarihi taş köprü Uzunköprü'nün altına inen Kılıçdaroğlu, kirli akan suya baktı. Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri'nin bu bölgenin can damarı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Kaynağı pırıl pırıl bir su, burada akan su simsiyah. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik Ergene'nin temizlenmesi için. Ama maalesef 16 yıldır anı siyah Ergene gerçeği ile karşı karşıyayız. Parlamento yeniden bir görev üstlenir, yeniden bir araştırma komisyonu ile yürütme organını biraz daha sıkıştırır ve bu suyun temizlenmesi için. Eğer bu su temizlenirse bölgeye hayat damarı güçlenerek akacaktır. Yani Ergene bölgede hayat damarı güçlenerek akacak, pirinç tarlaları ve diğer tarım alanları gerçekten de nefes alacak. Herkesin beklediği bu, Trakya'nın beklediği bu, bizim de beklediğimiz bu. Bu güzel ülkede bu nehrin temiz aklaması lazım. Marmara için de, bizim için de, doğa içinde, insanlar içinde. Bütün canlılar için bu nehrin temiz akması gerekiyor."

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/UZUNKÖPR (Edirne),(DHA)

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (5)Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (5)Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (5)Kılıçdaroğlu, tren faciasında ölenlerin yakınlarını ve yaralananları ziyaret etti (5)

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa ettiKemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.