HABER

Kılıçdaroğlu: Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor.

Cansel KİRAZ-Can EROK-İSTANBUL,(DHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz" dedi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul'da "ekonomi" konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantının başında ekonomik ve sosyal konseyin önemine değinen Kılıçdaroğlu, ""Ekonomik ve sosyal konseyin 3 ayda bir toplanması gerekiyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş ekonomik ve sosyal konseyi toplamasıdır. Bu yapılmadı. Ekonomik ve sosyal konseyini toplandığı en son tarih 5 şubat 2009. 3 ayda bir toplanması gereken kurul bugüne kadar toplanmadı" diye konuştu.
"Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur?" diye soran Kılıçdaroğlu, 13 madde sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Bu konuda lafları eğip bükmeden çok açık net 13 maddeden söz ediyorum. Birincisi liyakat. Devlette liyakat. Niçin önemlidir? Birinci maddeye koymamın nedeni şu; Liyakat olursa dünyadaki gelişmeleri bürokrasi önceden görür, sorgular ve siyasi otoritenin önüne rapor koyar. ABD'de, Almanya'da, Rusya'da, Çin'de bu olur. 'Bizim ekonomik sosyal yaşantımıza etkisi bu olur' diye raporu siyasi otoritenin önüne koyar". Bugün devlette liyakat yoksa devlette çürüme vardır. Yapılması gereken birinci madde devlette liyakat sistemini yeniden inşa etmektir. İkinci maddemiz hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği. Bir ülke düşünün o ülkede yaşayan vatandaş kendi geleceğinden endişeli. 'Bir şey söylersem beni hapise atarlar mı?' diye düşünüyor. Böyle bir ülkeye yabancı niye gelsin? Milletvekillerinin, gazetecilerin, öğrencilerin hapiste olduğu bir ülkeye biz 'Yabancı sermaye gelsin. Yatırım yapsın' beklentisine girerseniz hayal kurarsınız. Üçüncü madde merkez bankasının bağımsızlığı. Bugün merkez bankalarıyla ilgilenen bütün çevreler Türkiye'deki merkez bankasının bağımsız olmadığına inanıyor. Merkez bankası oturup bağımsız karar alamıyor. Eğer merkez bankası uluslararası arenada bağımsız kurul olarak tanıtıp güvencesini verdiğin andan itibaren farklı bir profil ortaya çıkar.

" TRUMP BİR TWEET ATIYOR, TÜRKİYE'DE RAKAMLAR DEĞİŞİYOR
"Akılcı bir sıcak para yönetimine geçmek gerekiyor. Eğer sıcak para Türkiye'ye spekülatif amaçla geliyorsa ve kısa sürede vurgun yapıp yurt dışına çıkıyorsa, bu Türkiye'deki kaynakların dışarıya transferi anlamına gelir. Dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın bize maliyeti 22 milyar lira. 10 kuruşluk maliyetin bize yansıması 22 milyar lira. Yılbaşından bu yana dolar kurundaki yükselişin maliyeti 580 milyar lira. O nedenle akılcı bir sıcak para politikasının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemlerine yer yoktur; dost, düşman ülkeler yoktur; ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını oluşturur. Siz, daha güçlü olmak için dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Trump bir tweet atıyor Türkiye'de rakamlar değişiyor, dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Kırılgan bir ekonomi olduğu için, güçlü bir ekonomi olmadığı için. Şunun altını özenle çizeyim, Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli." diye konuştu.

fotoğraflı

PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
Sağlık-Sen Başkanı: 15 Temmuz'da yapamadıklarını, ekonomide yapmaya çalışıyorlarSağlık-Sen Başkanı: 15 Temmuz'da yapamadıklarını, ekonomide yapmaya çalışıyorlar
Bakan Kurum: Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayızBakan Kurum: Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi açıklaması: İktidara her türlü katkıyı veririz!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekonomi açıklaması: İktidara her türlü katkıyı veririz!

Türkiye erken seçime mi gidiyor? AK Parti'den açıklama

Türkiye erken seçime mi gidiyor? AK Parti'den açıklama

CHP tarihinin en ağır günlerini yaşıyor!

CHP tarihinin en ağır günlerini yaşıyor!

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.