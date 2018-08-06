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Kılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından döviz artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz?

Kılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğiz

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter hesabından döviz artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Lirasını dolar karşısında pula çevirenler yerli ve milli ise kime gayri milli diyeceğiz? Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…" dedi.

(FOTOĞRAF)

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