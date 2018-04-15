HABER

Kılıçdaroğlu: “Türkiye, İran, Suriye, Irak, bu devletlerin yöneticileri bir araya gelsin çözüm üretsinler”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye, İran, Suriye, Irak, bu devletlerin yöneticileri bir araya gelsin çözüm üretsinler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye, İran, Suriye, Irak, bu devletlerin yöneticileri bir araya gelsin çözüm üretsinler. Sorun var mı var, çözümü bulalım. Neden illa Rusya, niye illa Amerika. Biz kendi sorunumuzu çözemiyor muyuz?” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya’nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen Kadın Kolları Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından Doğuyaka Mahallesi’nde yapılan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnavosyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada CHP’li belediye başkanlarının tüm baskılara rağmen güzel işler yaptığını söyleyerek, “Ben belediye başkanlarımdan iki şey istedim. Seçildiğiniz günden itibaren hiçbir ayrım yapmayacaksınız, bulunduğunuz beldede tüm vatandaşlara eşit hizmet götüreceksiniz, oy vermeyenlere dahi pozitif ayrım yapacaksınız. Yaptığınız tüm harcamaların her kuruşunun hesabını vereceksiniz. Halktan aldığınız paraların hesabını halka vermemiz gerekiyor. Belediye başkanlarımız bulunduğu yerde güzel hizmetler üretiyorlar. Güzel bir merkez açıldı, sivil toplum merkezi, burada bir arada olacaklar. 140 sivil toplum örgütü bir arada olacak” diye konuştu.

"Demokrasimiz kan kaybediyor"
Sivil toplum örgütlerinin çok önemli olduğuna ve onların belirli bir amaç için bir araya geldiklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, “Özel bir beklenti içinde olmaksızın toplum yararına çalışırlar, toplum için çalışırlar. Sivil toplum örgütleri bir anlamda düşünen toplumun varlığını gösterir. Bizim demokrasimiz sivil toplum örgütlerinin giderek güçlenmesini öngören standardı ortaya koymuş mu? Siyasi iktidar böyle bir çabanın içinde mi? Buna evet diyemiyorum. Demokrasimiz kan kaybediyor. Bunlar gerçekten de düşünen insana düşman olmak gibi bir geleneği başlatmak istiyorlar. Düşünen insana düşman olmak. Siz düşünen insana düşman olursanız toplunu geliştiremezsiniz. Her alanda geri kalırsınız. Bir kişi düşünsün, başkası düşünmesin, bizim ayrıca düşünmemize gerek yok deniyorsa bunun adı demokrasi değil dikta yönetimidir” diye konuştu.

"Onlar Mustafa Kemal’in Mehmetçikleridir, başkalarının değil”
Gazi Mustafa Kemal’in tüm hayatının savaş meydanlarında geçtiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Ama barışı sağladıktan sonra şöyle cümle kurmayı ihmal etmedi; ’Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir.’ Savaşın önemli olduğunu ve nelere yol açtığını ama barışın bütün bunların üstünde çok daha değerli bir kavram olduğunu görüyor. Burnumuzun dibinde savaş oluyor. Geçen gün sıfır noktada Sakız Karakolunu ziyaret ettim. Komutanlarımız, askerlerimiz, sağlık birimlerimiz vardı. Onlar kendi ülkelerinin bayraklarının güvencesi için oradalar ve bizim çocuklarımız. Onlar bizim kahramanlarımız, onlara çok şey borçluyuz. Dumlupınar’da da, Antep savunması, İzmir’e girerken de onlara çok şey borçluyduk. Onlar bizim geleceğimizi güvence altına alan temel aktörlerdir. Kahraman ordumuzu her zaman saygıyla, sevgiyle andık. Birileri Afrin başarısını kendi özel başarısı olarak toplumun önüne koymaya çalıştı. Birileri ÖSO’yu sanki ÖSO kahramanlık yaptı da bizim ordu da onun gölgesinde bir şeyler yapmaya çalıştı diye söylemlerde bulunmaya kakıştı. Biz ordumuzun üzerine toz kondurmayız. Orada çaba harcayan, mücadele edenler bizim evlatlarımızdır. Onları hiç kimse unutmasın. Özellikle ben her şeyi bilirim diye ortalıkta gezen adam unutmasın. Onlar Mustafa Kemal’in Mehmetçikleridir, başkalarının değil” ifadelerini kullandı.

"Petrol belaları oldu"
ABD’nin son geliştirdiği silahları Orta Doğu’da kullandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Ne için kullandı, ne üzerinde kullandı. İnsanlar üzerinde kullandı. Gövde gösterisi yaptı. İnsanlar öldürülüyor. Kendi ülkesinde ya da başka ülkede yapıyor mu, hayır. Nerede yapıyor, Orta Doğu’da. Oradaki yöneticilerin de sorumlulukları var. Egemen güçlerin bir anlamda oyuncağı haline geldiler. Altlarınki petrol ve doğalgaz onların belası oldu. Geldiler başlarına çöreklendiler, nefes aldırmıyorlar. Türkiye, İran, Suriye, Irak, bu devletlerin yöneticileri bir araya gelsin çözüm üretsinler. Sorun var mı var, çözümü bulalım. Neden illa Rusya, niye illa Amerika. Biz kendi sorunumuzu çözemiyor muyuz? Bizde gelecek hedefi yok mu? Ama çözdürmüyorlar, engel oluyorlar. Orta Doğu’da ölenler Müslümanlar, akrabalarımız. Bu bölgede yaşananları çözmemiz lazım. Ankara’daki beylerin sorunu çözmeleri için kendi tarihi ve Orta Doğu’nun tarihini iyi bilmesi gerekir” diye konuştu.

İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
'Türkiye artık dost değil rakip ve düşman''Türkiye artık dost değil rakip ve düşman'
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözlerSelahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Sen de geleceksin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.