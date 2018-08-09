Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bugün yaşadığı kriz, siyasi krizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin bugün yaşadığı kriz, salt bir ekonomik kriz değildir… Teşhisi doğru koyalım, yaşanan kriz bir siyasi krizdir… O nedenle diyoruz, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi.
(FOTOĞRAF)
ANKARA (DHA)
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!
13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'
Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum