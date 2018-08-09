Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bugün yaşadığı kriz, siyasi krizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin bugün yaşadığı kriz, salt bir ekonomik kriz değildir… Teşhisi doğru koyalım, yaşanan kriz bir siyasi krizdir… O nedenle diyoruz, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

ANKARA (DHA)

