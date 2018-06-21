Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen programda İstanbul 1'inci bölge Esnaf ve KOBİ buluşmasına katıldı. Esnafların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorularına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu esnaflara seslenerek, "Takım tutar gibi parti tuttuğunuz sürece kendi sonunuzu getirirsiniz. Böyle olursa esnaf kardeşlerim kendi sorunlarını çözemezler ve kendi sonlarını getirirler. Bu ayağa kurşun sıkmak gibidir. 5 buçuk milyon esnaf ve yakınları kendi başınıza bir parti kursanız iktidar olursunuz. Nasıl oluyor da bir güç birliği olarak, ortaya çıkmıyorsunuz? Aslında siz çok güçlüsünüz. Ama gücünüzü birleştiremiyorsunuz. Kararlarınızı ortaklaştıramıyorsunuz. Siz 1 milyon esnaf olarak deseniz ki, 'biz oyumuzu x partisine veriyoruz.' sizin çözülmeyecek hiç bir sorununuz kalmaz. Ama dağınık bir yapı, politik olarak avlanacak bir kitle varsa, o zaman sorunlarımızla baş başa kalırsınız." dedi.

"BU YÖNETİMLE EKONOMİ İYİ OLMAZ"

Ekonomiden bahseden Kılıçdaroğlu, erken seçime gidilmesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Niye erken seçime gittiler? Meclis çoğunluğun var. Kanun Hükmünde Kararname çıkarabiliyorsun. Anayasa Mahkemesi bile buna bir şey diyemiyor. Ekonomi iyi değil. Bu yönetimle ekonomi iyi olmaz. Mevcut anlayış devam ederse, en ağır faturayı sizler çekeceksiniz. '24 Hazirandan sonra faizleri düşüreceğiz' diyorlar. Şimdi düşürün. Oylarınız artsın. Niye 24 Haziran'dan sonra? Bu nedenle Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye ekonomik olarak tefecilere yakalanmış durumda.