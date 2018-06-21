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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 23:49 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen programda İstanbul 1'inci bölge Esnaf ve KOBİ buluşmasına katıldı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen programda İstanbul 1'inci bölge Esnaf ve KOBİ buluşmasına katıldı. Esnafların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorularına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu esnaflara seslenerek, "Takım tutar gibi parti tuttuğunuz sürece kendi sonunuzu getirirsiniz. Böyle olursa esnaf kardeşlerim kendi sorunlarını çözemezler ve kendi sonlarını getirirler. Bu ayağa kurşun sıkmak gibidir. 5 buçuk milyon esnaf ve yakınları kendi başınıza bir parti kursanız iktidar olursunuz. Nasıl oluyor da bir güç birliği olarak, ortaya çıkmıyorsunuz? Aslında siz çok güçlüsünüz. Ama gücünüzü birleştiremiyorsunuz. Kararlarınızı ortaklaştıramıyorsunuz. Siz 1 milyon esnaf olarak deseniz ki, 'biz oyumuzu x partisine veriyoruz.' sizin çözülmeyecek hiç bir sorununuz kalmaz. Ama dağınık bir yapı, politik olarak avlanacak bir kitle varsa, o zaman sorunlarımızla baş başa kalırsınız." dedi.

"BU YÖNETİMLE EKONOMİ İYİ OLMAZ"

Ekonomiden bahseden Kılıçdaroğlu, erken seçime gidilmesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Niye erken seçime gittiler? Meclis çoğunluğun var. Kanun Hükmünde Kararname çıkarabiliyorsun. Anayasa Mahkemesi bile buna bir şey diyemiyor. Ekonomi iyi değil. Bu yönetimle ekonomi iyi olmaz. Mevcut anlayış devam ederse, en ağır faturayı sizler çekeceksiniz. '24 Hazirandan sonra faizleri düşüreceğiz' diyorlar. Şimdi düşürün. Oylarınız artsın. Niye 24 Haziran'dan sonra? Bu nedenle Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye ekonomik olarak tefecilere yakalanmış durumda.

"2 TRİLYON 94 MİLYAR DOLAR NEREYE HARCANDI?"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

1923, 2002 arasında gelen, giden bütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin, 79 yılda harcanan para 713 milyar Dolar. 713 milyar Dolarla Keban, Karakaya, Atatürk barajı yapıldı. Demiryolları, yollar, köprüler yapıldı. Kıbrıs Barış Harekatı, Kore çıkarması, büyük Marmara depremi oldu. Devasa şirketler kuruldu. Son 14 yılda 2 trilyon 94 milyar Dolar. 713 milyar Dolar, 79 yılda. 14 yılda 2 trilyon 94 milyar Dolar. Şu soruyu hep beraber sormak zorundasınız. 2 trilyon 94 milyar Dolar nereye harcandı? Yol ve köprüler cumhuriyet döneminde de yapıldı. Diyelim ki, dünyanın en büyük havalimanı yapıldı. Öyle diyorlar, Olabilir. Ama bu 2 trilyon 94 milyar Dolar'a dahil değil orası. Yap- işlet-devret modeli. Avrasya Tüneli, 3'üncü köprü de yap-işlet-devret modeli. 2 trilyon Dolar nereye gitti? Ben nereye gittiğini bilmiyorum ama bu kadar paranın harcandığını gayet net biliyorum.

"HUZURLU BİR TOPLUM İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyarak, oy verin. Hazreti Mevlana şöyle der, "Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Biz bülbülün eşliğinde güle gitmek istiyoruz. Biz huzurlu bir toplum inşa etmek istiyoruz. Biz birlikte yaşamak istiyoruz. Vatandaştan toplanan her kuruş verginin hesabını vermek istiyoruz. Hiç bir makam ve mevki denetimsiz olmasın istiyoruz" diye konuştu.

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