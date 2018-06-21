Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var

Kılıçdaroğlu esnaflara seslenerek, "Takım tutar gibi parti tuttuğunuz sürece kendi sonunuzu getirirsiniz. Böyle olursa esnaf kardeşlerim kendi sorunlarını çözemezler ve kendi sonlarını getirirler. Bu ayağa kurşun sıkmak gibidir. 5 buçuk milyon esnaf ve yakınları kendi başınıza bir parti kursanız iktidar olursunuz. Nasıl oluyor da bir güç birliği olarak, ortaya çıkmıyorsunuz? Aslında siz çok güçlüsünüz. Ama gücünüzü birleştiremiyorsunuz. Kararlarınızı ortaklaştıramıyorsunuz. Siz 1 milyon esnaf olarak deseniz ki, 'biz oyumuzu x partisine veriyoruz.' sizin çözülmeyecek hiç bir sorununuz kalmaz. Ama dağınık bir yapı, politik olarak avlanacak bir kitle varsa, o zaman sorunlarımızla baş başa kalırsınız." dedi.

Ekonomiden bahseden Kılıçdaroğlu, erken seçime gidilmesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Niye erken seçime gittiler? Meclis çoğunluğun var. Kanun Hükmünde Kararname çıkarabiliyorsun. Anayasa Mahkemesi bile buna bir şey diyemiyor. Ekonomi iyi değil. Bu yönetimle ekonomi iyi olmaz. Mevcut anlayış devam ederse, en ağır faturayı sizler çekeceksiniz. '24 Hazirandan sonra faizleri düşüreceğiz' diyorlar. Şimdi düşürün. Oylarınız artsın. Niye 24 Haziran'dan sonra? Bu nedenle Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye ekonomik olarak tefecilere yakalanmış durumda.

"2 TRİLYON 94 MİLYAR DOLAR NEREYE HARCANDI?"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

1923, 2002 arasında gelen, giden bütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin, 79 yılda harcanan para 713 milyar Dolar. 713 milyar Dolarla Keban, Karakaya, Atatürk barajı yapıldı. Demiryolları, yollar, köprüler yapıldı. Kıbrıs Barış Harekatı, Kore çıkarması, büyük Marmara depremi oldu. Devasa şirketler kuruldu. Son 14 yılda 2 trilyon 94 milyar Dolar. 713 milyar Dolar, 79 yılda. 14 yılda 2 trilyon 94 milyar Dolar. Şu soruyu hep beraber sormak zorundasınız. 2 trilyon 94 milyar Dolar nereye harcandı? Yol ve köprüler cumhuriyet döneminde de yapıldı. Diyelim ki, dünyanın en büyük havalimanı yapıldı. Öyle diyorlar, Olabilir. Ama bu 2 trilyon 94 milyar Dolar'a dahil değil orası. Yap- işlet-devret modeli. Avrasya Tüneli, 3'üncü köprü de yap-işlet-devret modeli. 2 trilyon Dolar nereye gitti? Ben nereye gittiğini bilmiyorum ama bu kadar paranın harcandığını gayet net biliyorum.