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Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 15:50 | Son Güncelleme

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Denizli'de, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, muhtarlar ve iş insanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra 'Rateks' tekstil firmasını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (2)

İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Denizli'de, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, muhtarlar ve iş insanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra 'Rateks' tekstil firmasını ziyaret etti. Burada ilk olarak firma sahipleri Mehmet Ateş ile Mehmet Güntaş'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra üretim bölümündeki işçilerin yanına indi. İşçilerden ürettikleri ürünler hakkında bilgi alan, onlarla yakından ilgilenen Kılıçdaroğlu, fotoğraf da çektirdi. Bu sırada doğum günü olduğunu öğrendiği kadın işçilerden Türkan Genç'in yanına giden Kılıçdaroğlu, yaş gününü kutlayıp, "Nice mutlu yıllara" dedi.
'EMEK HARCAYANA HER DÖNEM SAYGI DUYDUM'
Kendisine ilgi gösteren işçilere konuşma yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "800 işçi burada alın teriyle para kazanıyor. Alın teriyle kazanmak kadar güzel bir şey yoktur. Evine alın teriyle gitmek kadar güzel bir şey yoktur. Kadın- erkek burada mücadele ediyorsunuz. Emek harcıyorsunuz. Kazandığınız her kuruş sonuna kadar helaldir. Emek harcayana hayatımın her döneminde saygı duydum" dedi.
İktidara geldiklerinde asgari ücrete zam yapacaklarını da belirten Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce cumhurbaşkanı olursa 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Yüksek değil ama bin 600 liradan daha iyidir. Bu bağlamda işçilerin daha fazla kazanması, işverenin daha fazla kazanması, hakça bölüşmek güzel bir şey. Memlekette huzur arıyorsan evde, fabrikada, caddede huzur olmalı. Huzur içinde bir ortam istiyoruz. Farklı yaşam tarzlarımız olabilir ama huzur içinde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız iyi okullara gitsin, Milli Eğitim daha iyi olsun istiyoruz. Bütün bunlar, sosyal devletin gereğidir. Sosyal devleti savunuyoruz. Herkesin işi, aşı olsun; bizim arzu ettiğimiz budur. İşçi arkadaşlarımı yürekten kutluyorum, emek harcadıkları için evlerine helal para götürdükleri için" diye konuştu.
İŞÇİ ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞTU
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, fabrikada üretilen ürünlerin sergisini de gezdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen işçi kadınlardan Işık Usta, annesinin onu çok sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Cep telefonunu Işık Usta'nın elinden alan Kılıçdaroğlu, anne Semiha Usta ile konuşup, destek istedi ardından da "Bu sefer tamam" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra fabrikadan ayrıldı.

Taylan YILDIRIM- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (2)Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye dolar yağdıracağız (2)

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