Kılıçdaroğlu: Tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden paylaştığı, 'Yönetilemeyen Türkiye' başlıklı görselde şu ifadelere yer verildi:
"Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diyorlar. Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamorotu, aşçısı aynı kişi. Bir kişi koca gemiye tek başına, kazasız belasız güvenli bir limana götürebilir mi? Aklı olan buna inanır mı? Ne diyorduk, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum