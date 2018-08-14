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Kılıçdaroğlu: Tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor.

Kılıçdaroğlu: Tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım" ifadelerine yer verdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden paylaştığı, 'Yönetilemeyen Türkiye' başlıklı görselde şu ifadelere yer verildi:
"Ekonominin dış sokaklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun içinde devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diyorlar. Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamorotu, aşçısı aynı kişi. Bir kişi koca gemiye tek başına, kazasız belasız güvenli bir limana götürebilir mi? Aklı olan buna inanır mı? Ne diyorduk, 'Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."
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Kılıçdaroğlu: Tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor

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