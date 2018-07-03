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Kılıçdaroğlu ve İnce 3 saat görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 03:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki beklenen görüşme gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ve İnce, eşleri ile birlikte akşam yemeğinde bir araya geldiler ve 24 Haziran seçimleri sonrası 3 saat süreyle ilk kez yüz yüze görüştüler.

Kılıçdaroğlu ve İnce 3 saat görüştü

Seçim sonuçlarının ardından CHP’de yaşanan tartışmaların sonrası, İnce ve Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüşlerdi. Ancak geniş bir değerlendirme yapılamamıştı. ”CHP’de olağanüstü kurultay ve lider değişimi olacak mı ?” tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu ve İnce ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin eşi Ülkü İnce de katıldı.

PERSONEL KAPISINDAN AYRILDILAR

Teşekkür turlarına Erzurum’dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu. Son ana kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı.
İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı. Yemek sonrası da yine personel kapısından vedalaşıp ayrıldılar.

chp

(Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince

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