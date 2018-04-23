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Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu. Ortak aday ve Abdullah Gül sorularına yanıt veren Karamollaoğlu, "Şu anda o sorulara cevap bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezinde görüştü.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu. Görüşmenin ardından iki lideri kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları:

Görüşmelerimiz bu hafta içinde bir takım neticelerin doğmasına vesile olacak. Baskın seçimle iki ayağımızı bir pabuça soktular. Ben özellikle sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarını tebrik ettim. İYİ Parti seçime girmeme ihtimali ile karşı karşıya kalacaktı. Bu jesti herkes de yapamaz. Neticede oy verecek olan vatandaş oy verme hakkını kullanacak. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceği ile ilgili bir takım konularda dirsek temasına ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışmalarımız bu hafta içinde neticelenir diye ümit ediyorum.

ORTAK ADAY MI GELİYOR?

(Abdullah Gül sorusuna yanıt) Şu anda o sorulara cevap bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Genel başkanla ve arkadaşları ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hepimiz heyecanlıyız, güzel bir şey. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. İYİ Parti'ye verdiğimiz destek, elbette ki biz demokrasiyi savunuyoruz. Siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için devletin kurumlarını etkilemesi bizim sindireceğimiz bir olay değil. Biz demokrasinin bu ülkede olmasını savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Sorun Türkiye sorunudur. Hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığı ve attığı adımlar bizim açımızdan da Türkiye açısından da son derece önemli adımlardır.

ÇARŞAMBA GÜL’LE GÖRÜŞME

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından saat 12.00’de HÜDA-PAR Genel Başkanı’yla görüşecek. Salı günü Akşener’le Ankara temaslarını tamamlayacak olan Karamollaoğlu’nun çarşamba günü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesi bekleniyor. İYİ Parti’deki görüşme basına açık olacak.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı ise yarın gerçekleşecek.

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CHP Saadet Partisi Son dakika

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
mevzu vatansa,ülkücü+sosyal demokrat+milli görüşcü birlik olur.bu birliktelik toplumun %90 na hitap eder.
sn karamollaoğlununda destek vermesi dileğiyle her şey IYI olur ins
adayımız abdullah gül deyin artık
Temel Karamollaoğlu akıllı adam doğru kararı verecektir. Yalnız dikkat ettiniz mi sağcısı solcusu bir olup bu beladan kurtulmak istiyor. Tren raydan çıkmış öküz ölmüş ortaklık bozulmuş.
Öyle garip gezegende yaşıyoruz. koltuk için, çıkar ve menfaatler için birleşiyorlar ne sağ kaldı ne sol ne hale düştü parti başkanları hali tavaya zeytinyağı koyuyorsun ateş koyuyorsun su sıçrayaracak olursa zıplayıp duruyor parti Başkanlarıda hop hop zıplayıp duruyor seçmen bu kimliği olmayan zıplayanları iyi tespit etmelidir
körler sağırlar birbirini ağırlar misali çok yakıştınız birbirinize
Meral Akşener etrafında birleşilmeli
ikiniz bir adam hala etmiyorsunuz :)
sonunda muhalefet gibi davranmayı başaracaklar galiba iktidarı korkutmak muhalefetin ilk görevidir
akşeberin bahsettiği tüm abidik gubidikler toplanıyor duran kalkanda kandilden çağrı yapıyor hdpyide alın abidik gubidik ittifakına diye yakışır pensilvanya zaten desteği çoktan açıklamıştı
bir alay fetö yandaşı toplanmış vatansever olmuş vay memleketin haline
Topunuz bir olun topunuzu bir gömecegiz BAŞKAN REİS
SN.MOLLAOĞLU MÜSLÜMAN KİSVESİNE BÜRÜNMÜŞ DÜNE KADAR KİMSENİN TANIMADIĞI AMA BUGÜN MANŞETLERDEN DÜŞMEYEN GÖZÜMÜZE SOKARCASINA EKRANLARDA GÖZÜKEN HAİNLERLE BİR OLUP DİNİNİ BİR KÖŞEYE BIRAKAN YOK ÖYLEYMİŞDE YOK BÖYLEYMİŞDE DEYİP İKTİDARI ELEŞTİRİP DURAN KİME HİZMET ETMEK İÇİN SENİ PİYON OLARAK ORTAYA SÜRDÜLER.ONU SÖYLE SEN BİZE.
Kılıçdaroğlu zaten diyor 25 Haziran sabahı GÜLEN bir Türkiyey ye uyanacağız diye sizin adayınız Akşener
BİR PARTİ Kİ BU PARTİ CHP KENDİ İÇİNDEN ADAM GİBİ BİR ADAMI ÇIKARTIPTA ADAYIMIZ BU DİYEMİYORSA EMİN OLUN Kİ SEÇİMİ KAYBETMİŞTİR
Abdullah Gülde adayları olsun millette bu şer odaklarını görüyor gereğini millet yapar inşallah
nedir bu erdogan dusmanligi herkes birlesiyor turkiye cumhuriyetini tek milli yerli ve turkcu cumhurbaskanina bu yapilirmi.
abdullah gülün ne farkı var bugünkü iktidardan gelip birbirlerini aklarlar tıpkı çiller mesut davası gibi olan gene halka olur akıllı olun bu sefer hesap vermeden gitmelerine izin vermeyin
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