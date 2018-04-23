Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Görüşmelerimiz bu hafta içinde bir takım neticelerin doğmasına vesile olacak. Baskın seçimle iki ayağımızı bir pabuça soktular. Ben özellikle sayın Genel Başkanı ve arkadaşlarını tebrik ettim. İYİ Parti seçime girmeme ihtimali ile karşı karşıya kalacaktı. Bu jesti herkes de yapamaz. Neticede oy verecek olan vatandaş oy verme hakkını kullanacak. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceği ile ilgili bir takım konularda dirsek temasına ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışmalarımız bu hafta içinde neticelenir diye ümit ediyorum.

ORTAK ADAY MI GELİYOR?



(Abdullah Gül sorusuna yanıt) Şu anda o sorulara cevap bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Genel başkanla ve arkadaşları ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hepimiz heyecanlıyız, güzel bir şey. 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. İYİ Parti'ye verdiğimiz destek, elbette ki biz demokrasiyi savunuyoruz. Siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için devletin kurumlarını etkilemesi bizim sindireceğimiz bir olay değil. Biz demokrasinin bu ülkede olmasını savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Sorun Türkiye sorunudur. Hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığı ve attığı adımlar bizim açımızdan da Türkiye açısından da son derece önemli adımlardır.

ÇARŞAMBA GÜL’LE GÖRÜŞME



Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından saat 12.00’de HÜDA-PAR Genel Başkanı’yla görüşecek. Salı günü Akşener’le Ankara temaslarını tamamlayacak olan Karamollaoğlu’nun çarşamba günü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesi bekleniyor. İYİ Parti’deki görüşme basına açık olacak.

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı ise yarın gerçekleşecek.