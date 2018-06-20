Kılıçdaroğlu: Yakında fındık ithal edersek hiç şaşırmayın (2)

ZİYARETLERDE BULUNDU
Ordu'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlediği toplantının ardından kentte bazı ziyaretlerde bulundu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir fındık fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle bir süre sohbet etti. Ardından Efirli balıkçı barınağını geçen Kılıçdaroğlu, burada balıkçılarla bir araya geldi. Altınordu Ziraat Odası'nı da ziyaret ederek Başkan Selami Akarsu'dan fındıkla ilgili kısa brifing alan Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından Ordu- Giresun Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a döndü.
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