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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 00:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 36.Olağan Kurultayı’nda 790 oy alarak yeniden genel başkan oldu.CHP’nin 36.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 36.Olağan Kurultayı’nda 790 oy alarak yeniden genel başkan oldu.
CHP’nin 36. Olağan Kurultayında delegelerin genel başkan seçimi için oy kullanımı sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin genel başkanlık için yarıştığı kurultayda bin 253 delege oy kullandı. Oyların sayımının ardından Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 1266 delegeden 1253’nün oy kullandığını, bunlardan bin 237’sinin geçerli, 16 oyun geçersiz sayıldığını kaydetti. Büyükerşen, Kılıçdaroğlu’nun 790 oy, Muharrem İnce’nin ise 447 oy aldığını açıkladı.
Genel başkanlığını tazeleyen Kılıçdaroğlu, bir teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu, "Üstlendiğim görev sıradan bir görev değildir. Üstlendiğim görev çok önemlidir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını hukukunu ve adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum. Bugün yaşadığımız ortamda CHP’ye genel başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını gayet iyi biliyorum. Birilerinin uykusunun kaçacağını da biliyorum. Ama biz haklı davamızı Türkiye davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Her zaman söyledim yine ifade ediyorum adaleti, demokrasiyi, hukuku birlikte savunacağız. Birlikte yaşamayı savunacağız. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayan insanlarla kucaklaşacağız. Türkiye’yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu bizim namus borcumuzdur" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:
"Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Bizim mücadelemiz 80 milyonun geleceği mücadelesidir. Türkiye’nin geleceği mücadelesidir. Demokrasiyi yüceltmek zorundayız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Bu bizim temel görevimiz ve bu millete borcumuzdur. Bu borcumuzu eda edeceğiz. İnsanlar kaygıyla Türkiye’nin bekasından, geleceğinden söz ediyorlar. Şu soruyu hep birlikte sormak zorundayız, 15 yılda Türkiye’yi bir beka sorunuyla kimler karşı karşıya getirdi. İktidardakilerin bunun hesabını vermesi lazım. Biz kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Huzuru vatanın bütün topraklarına yayacağız. Bereketli topraklar üzerinde yoksulluk olmayacak. Huzurun garantisini teminatını veriyorum sizlere."
Bu akşam 7 şehit olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kahraman askerlerimiz Mehmetçiklerimiz bayrağımız için vatanımız için mücadele eden Mehmetçiklerimiz o askerlere minnet borçluyuz. Şehitlerimize şükran borçluyuz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailelerine ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz. Onların mücadelesi Türkiye mücadelesidir. Gelecek mücadelesidir. Biz evimizde rahat uyuyalım diye kendi hayatlarını feda etme mücadelesidir. Onlar bizim onurumuz gururumuzdur. Her zaman ve her ortamda şehitlerin bu topraklar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz bu toprakları şehitlerin kanıyla suladık. Biz mücadelenin ne olduğunu, Kuvayi Milliyenin ne olduğunu da biliriz. Birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak Türkiye’yi beka sorunundan kurtarmanın yolu bizim devletimize ve ülkemize sahip çıkmamızdan geçiyor. Hepimizin çok büyük sorumlulukları var. Gideceğiz bunların hepsini anlatacağız" ifadelerini kullandı.
Daha düne kadar PKK sorunu olduğunu şimdi, PKK, YPG, PYD, IŞİD sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün terör örgütlerine hem kaynaklık eden hem bedel ödeyen bir ülke haline geldik. Bunun sorumluluğu ağırdır. Bunun hesabını hep beraber soracağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz" dedi.
70 yıllık tuğla ayaklar altında kaldı
Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu’na 70 yıl önce üzerine CHP yazılmış bir tuğla hediye edildi. Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde bunu sergileyeceklerini kaydetti. Öte yandan hediye tuğlanın Kılıçdaroğlu’na verilmeden önce Divan Başkanlığının bulunduğu platformun altında bulunduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
CHP ye oy yok..3 seçimde CHP ye attım..atmayacağım o zamn belki istifa eder..oyum iyi parti yada akp..zaten kim iktidar Olursa olsun mevcut durumdan çok iyi yada çok kötü olmaz..ama CHP ye sinir oldum resmen bu ne gereksiz hırs..
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