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Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

KALPAK TAKTI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da sürdürdüğü ziyaretler kapsamında, Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)

KALPAK TAKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da sürdürdüğü ziyaretler kapsamında, Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Derneğin Genel Başkanı İrfan Söker tarafından kendisine rozet ve kalpak takılan Kılıçdaroğlu, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti. Burada başında kalpakla konuşan Kılıçdaroğlu, 'Kuva-yi Milliye ruhu'nun son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu geleneği daha güzel inşa etmek ve Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırabilmek için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Sohbetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 1951 yılında kurulan Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği'nin kuruluş varlığını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydederek, "Bu varlığı sürdüren arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kuva-yi Milliye ruhu bizim için son derece önemlidir. Partimizin kurucuları arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır; ilk genel başkanımızdır. O da bir Kuva-yi Milliyeci’dir ve Kuva-yi Milliyeciler ile birlikte Anadolu'da çoban ateşleri yakmış, Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi başlatmışlardır. O mücadeleye katkı verenlerin tamamını bugün de şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. Bu geleneği daha güzel inşa etmek ve Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırabilmek için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)

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