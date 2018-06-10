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Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

'HALK KART' DAĞITTI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi ailelere CHP'li Seyhan İlçe Belediyesi'nin düzenlediği programda 'Halk Kart' dağıtımı yaptı.

Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (3)

'HALK KART' DAĞITTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi ailelere CHP'li Seyhan İlçe Belediyesi'nin düzenlediği programda 'Halk Kart' dağıtımı yaptı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin verdikleri sosyal hizmetler nedeniyle uyuşturucu madde kullanımının en aza indirildiği söyledi. İktidarları döneminde hiçbir çocuğun aç yatağa girmeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Onbinlerce çocuk kahvaltısız okula gidiyor. Babanın parası yok harçlık vermek için. Biz ne yapacağız? Çocuk kahvaltı yapmadan okuluna gidecek, arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda kahvaltısını yapacak. Öğle yemeğini okulda yapacak. Hiçbir çocuk 'ben beslenemiyorum, aç kaldım' demeyecek. Tam gün eğitim yapacağız. Tüm çocuklarımız sabahtan akşama kadar tüm gün öğretmenleriyle okulda okuyacak. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız." dedi.

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Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (3)Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (3)Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (3)Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (3)

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